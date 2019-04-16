Суд отменил розыск и заочный арест блогера Анатолия Шария

Шевченковский суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, который находится в Литве, а также отказался инициировать экстрадицию. Об этом говорится в материалах суда.

Речь идет об инциденте, который произошел в 2011 году, когда блогер применил огнестрельное оружие во время конфликта в MacDonald`s с посетителем. «Находясь возле служебного выхода закусочной, [Шарий], демонстрируя явное неуважение к обществу и пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения, действуя с особой дерзостью, без предупреждений и разговора с потерпевшим, находясь за его спиной, произвел из указанного пистолета два выстрела в ногу и туловище [оппонента]», – указано в материалах.

Блогеру были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, но в феврале 2012 года дело было остановлено в связи с объявлением его в розыск. Шарий покинул страну в 2013 году и мигрировал в Нидерланды, теперь блогер находится в Литве. В 2018 году адвокаты Шария добились возобновления рассмотрения дела и потребовали вернуть его на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия.

В итоге суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева. Там сообщили, что обжалуют решение Шевченковского райсуда, а также направление его дела на дораследование. Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. По ее словам, государственное обвинение считает, что нет оснований для направления дела Шария на дополнительное расследование. «Принимая такое решение, суд не предоставил оценку собранным во время досудебного расследования доказательствам. Поэтому мы обжалуем это решение суда в Киевском апелляционном суде», – сказала она.

Отметим, что в отношении Шария также ведется расследование по подозрению в разжигании межнациональной вражды в интернете.

Фото: Фейсбук-страница Анатолия Шария