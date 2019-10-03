Суд отклонил иск «112 Украина»

Окружной районный суд Киева не остановил решение Нацсовета об отказе в цифровых лицензиях телеканалу «112 Украина». Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Заявление от группы телеканалов, которые осуществляют вещание под эмблемой «112 Украина», было рассмотрено и отклонено. Суд пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления. Одной из причин стало то, что истцы не предоставили надлежащих доказательств очевидных нарушений их прав, свобод и интересов для принятия решения по этому делу.

Напомним, что недавно организации, входящие в группу «112 Украина», подали иск в суд, чтобы оспорить решение Нацсовета касательно отказа в продлении лицензии на вещание. Кроме данного иска «112 Украина» подал заявление с просьбой остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать провайдера эфирной цифры («Зеонбуд») возобновить трансляцию телевизионных программ в цифровом формате без каких-либо изменений.

Фото: «112 Украина»

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