НовостиТВ

«112 Украина» будет судиться с Нацсоветом

от Telekritika
От Telekritika 424
Главная Новости «112 Украина» будет судиться с Нацсоветом

Истцами в иске указаны пять телерадиоорганизаций, которые вещали под эмблемой «112 Украина».

Организации, входящие в группу «112 Украина», будут оспаривать решение Нацсовета касательно отказа в продлении лицензии на вещание.  Иск был подан в Окружной административный суд города Киева. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Истцами в административном иске указаны пять компаний («Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ»), которые осуществляли вещание под эмблемой «112 Украина». В требованиях иска – просьба отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

Кроме данного иска «112 Украина» подал заявление с просьбой остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать провайдера эфирной цифры («Зеонбуд») возобновить трансляцию телевизионных программ в цифровом формате без каких-либо изменений.

Напомним, 26 сентября Нацсовет единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий («Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ»), по которым вещал телеканал «112 Украина». Ведомство сослалось на наличие у пяти компаний одного штрафа и пяти предупреждений за самовольное изменение формата (с развлекательного на информационный). Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября прошлого года. Рассмотрение вопроса Нацсовету блокировал судебный процесс, инициированный «112-м». 16 сентября «112 Украина» проиграл апелляцию в удовлетворении своих требований, что, соответственно, разблокировало рассмотрение вопроса продления лицензий. Провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» остановил вещание телеканала «112 Украина» в полночь с пятницы на субботу, 28 сентября.

Отметим, телеканал «112 Украина» вместе с каналами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Из трех каналов холдинга общенациональная цифровая лицензия есть только у телеканала ZIK.

Фото: 112.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Роскомнадзор решил подглядывать за гражданами в Tinder

04.06.2019

Как «ПлюсПлюс» трансформирует свой контент для новых рынков

13.03.2019

Слежка за пользователями недешево обойдется компании Google

12.09.2018

Вице-президент Европарламента пообещала поддержку каналам «112 Украина» и...

24.10.2018

? 1+1 media выпустила приложение с фильмами и...

05.03.2019

Премьера нового «Ревизора» состоится 7 октября

01.10.2019

Матч «Колумбия – Англия» испортил вечер актерам мюзикла...

06.07.2018

Телеканал Мураева запустил первые три проморолика

26.10.2018

Нацсовет продлил обсуждение порядка адаптации иностранных телеканалов еще...

29.11.2018

Постельные сцены, вокал и лапочка-Мухарский: что ждет нас...

22.08.2016