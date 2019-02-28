⚖ Суд обязал «Ланет» возобновить трансляцию телеканала соратника Медведчука

Об этом сообщает телеканал, приводя скан постановления суда.

Судебное решение вещатель трактует в свою пользу: «Хозяйственный суд Киева обязал провайдера «Ланет» возобновить трансляцию телеканала NewsOne. Телеканал не только победил после двух месяцев борьбы за права своих телезрителей, но еще и получил юридическое обоснование для возвращения в кабельную сеть провайдера “Ланет”», – сообщает вещатель.

«Обязать ООО “Мережа Ланет” исполнять обязательства по договору, который был подписан с ООО “Новини 24 години” на условиях, определенных сторонами до окончания срока действия договора, а также возобновить и осуществлять прием и одновременную доставку сигнала телеканала NewsOne к абонентам», – говорится в постановлении суда.

Провайдер обязан также оплатить судебный сбор в размере 1762 гривен. Решение суда вступает в действие, если не будет подана апелляционная жалоба. Жалоба может быть подана в течение 20 дней со дня принятия решения.

«Это решение очень важно в первую очередь для наших телезрителей. Каждый украинец имеет право знать и слышать правду о событиях, которые происходят в стране. Решение суда в очередной раз доказало политическую ангажированность провайдера “Ланет” в решении по отключению телеканала NewsOne. Телезрители имеют полное право звонить в “Ланет” и требовать скорейшего возобновления трансляции NewsOne», – говорит директор телеканала Юрий Будяк.

Напомним, 15 января суд вынес определение об обеспечении иска, в котором «запретил прекращать прием сигнала и ограничивать доступ абонентов к сигналу». Тогда телеканал и провайдер по-разному трактовали решение. Провайдер акцентировал на том, что он «технически» выполняет постановление по обеспечению иска.

«Телекритика» обратилась к «Ланет» с просьбой изложить свою версию события.

Напомним, 1 января ООО «Сеть Ланет» провело отключение новостных телеканалов NewsOne и «Макси ТВ»/«НАШ», указав на истечения контракта и нежелание его продлять из-за «специфической редакционной политики» и наличия предупреждений Нацсовета за нарушение законодательства. После отключения оба телеканала заявили о необоснованности заявлений провайдера, обращая внимание на то, что сейчас они оспаривают в суде вынесенные Нацсоветом предупреждения. Телеканал «Макси ТВ» подтвердил истечение срока договора, а в NewsOne отметили, что договор действителен до 31 декабря 2019 года. У провайдера в ответ сообщили, что с телеканалом у них было два соглашения: лицензионный договор (условно «бессрочный»), по которому канал передает права на вещание, и договор о распространении, по которому канал платит провайдеру. Последний действует до 31 декабря 2019 года, но в нем прописана возможность каждой из сторон за 30 дней до конца года сообщить о желании не продлевать его, чем и воспользовался провайдер.

Как сообщалось, в октябре 2018-го соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука – народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак – купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн). В декабре стало известно о том, что Козак купил телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн).

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