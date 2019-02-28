⚖ Суд обязал «Ланет» возобновить трансляцию телеканала соратника Медведчука
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⚖ Суд обязал «Ланет» возобновить трансляцию телеканала соратника Медведчука

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Новости ⚖ Суд обязал «Ланет» возобновить трансляцию телеканала соратника Медведчука

27 февраля Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил исковые требования канала NewsOne (ООО «Новости 24 часа») по делу против отключения телеканала провайдером «Ланет» (ООО «Мережа Ланет»).

Об этом сообщает телеканал, приводя скан постановления суда.  

Судебное решение вещатель трактует в свою пользу: «Хозяйственный суд Киева обязал провайдера «Ланет» возобновить трансляцию телеканала NewsOne. Телеканал не только победил после двух месяцев борьбы за права своих телезрителей, но еще и получил юридическое обоснование для возвращения в кабельную сеть провайдера “Ланет”», – сообщает вещатель.

«Обязать ООО “Мережа Ланет” исполнять обязательства по договору, который был подписан с ООО “Новини 24 години”  на условиях, определенных сторонами до окончания срока действия договора, а также возобновить и осуществлять прием и одновременную доставку сигнала телеканала NewsOne к абонентам», – говорится в постановлении суда.

⚖ Суд обязал «Ланет» возобновить трансляцию телеканала соратника Медведчука

Провайдер обязан также оплатить судебный сбор в размере 1762 гривен. Решение суда вступает в действие, если не будет подана апелляционная жалоба. Жалоба может быть подана в течение 20 дней со дня принятия решения.

«Это решение очень важно в первую очередь для наших телезрителей. Каждый украинец имеет право знать и слышать правду о событиях, которые происходят в стране. Решение суда в очередной раз доказало политическую ангажированность провайдера “Ланет” в решении по отключению телеканала NewsOne. Телезрители имеют полное право звонить в “Ланет” и требовать скорейшего возобновления трансляции NewsOne», – говорит директор телеканала Юрий Будяк.

Напомним, 15 января суд вынес определение об обеспечении иска, в котором «запретил прекращать прием сигнала и ограничивать доступ абонентов к сигналу». Тогда телеканал и провайдер по-разному трактовали решение. Провайдер акцентировал на том, что он «технически» выполняет постановление по обеспечению иска.

«Телекритика» обратилась к «Ланет» с просьбой изложить свою версию события.

Напомним, 1 января ООО «Сеть Ланет» провело отключение новостных телеканалов NewsOne и «Макси ТВ»/«НАШ», указав на истечения контракта и нежелание его продлять из-за «специфической редакционной политики» и наличия предупреждений Нацсовета за нарушение законодательства. После отключения оба телеканала заявили о необоснованности заявлений провайдера, обращая внимание на то, что сейчас они оспаривают в суде вынесенные Нацсоветом предупреждения. Телеканал «Макси ТВ» подтвердил истечение срока договора, а в NewsOne отметили, что договор действителен до 31 декабря 2019 года. У провайдера в ответ сообщили, что с телеканалом у них было два соглашения: лицензионный договор (условно «бессрочный»), по которому канал передает права на вещание, и договор о распространении, по которому канал платит провайдеру. Последний действует до 31 декабря 2019 года, но в нем прописана возможность каждой из сторон за 30 дней до конца года сообщить о желании не продлевать его, чем и воспользовался провайдер.

Как сообщалось, в октябре 2018-го соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука – народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак – купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн). В декабре стало известно о том, что Козак купил телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн). 

Фото: pixabay  

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