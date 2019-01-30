🎓⚖ «Ланет» уверяет, что выполняет судебное решение по обеспечению иска NewsOne

Киевский провайдер кабельного телевидения и интернета компания «Ланет», уверяет, что выполняет судебное решение по обеспечению иска телеканала NewsOne, которое суд принял 15 января, в ходе рассмотрения спора провайдера и телеканала по отключению последнего из-за истечения срока действия контракта с провайдером. Об этом компания «Ланет» сообщила в своем релизе.

Провайдер утверждает, что телеканал некорректно трактует содержание постановления по обеспечению иска. Вещатель, по мнению «Ланет», подменяет понятия, выдавая решение по обеспечению иска за судебное решение по делу. «16 января в прямом эфире NewsOne прозвучало заявление о том, что суд удовлетворил иск канала и обязал “Сеть Ланет” восстановить его трансляцию . Во-первых, стоит заметить, что пока не состоялось ни одного судебного заседания по этому делу. Первое заседание было назначено на 28 января, но перенеслось на 11 февраля. Это значит, что никаких решений суда нет, а подобные заявления генпродюсера NewsOne – ни что иное, как очередная манипуляция с целью распространения фейков и введения своих зрителей в заблуждение. На самом деле ситуация несколько иная: 15 января суд вынес определение об обеспечении иска, в котором «запретил прекращать прием сигнала и ограничивать доступ абонентов к сигналу». Это решение не является решением по делу», – отметил провайдер.

Провайдер акцентирует на том, что он «технически» выполняет постановление по обеспечению иска: «Технически «Сеть Ланет» не прекращала принимать сигнал и не ограничивает доступ абонентов к сигналу. Позиция «Сети Ланет» по ситуации с отключением канала NewsOne остается неизменной: мы выполнили свои обязательства по 2018 и решили воспользоваться правом разорвать договор на 2019-й, конечно, соблюдая требования самого договора и законодательства. Такое решение провайдера связано с многочисленными нарушениями законодательства со стороны канала».

В конце провайдер дает ссылки на официальную позицию по отключению канала, которая доступна на сайте компании. В ней подробно изложены причины разрыва договора: «Ланет» указывает на признаки распространения языка вражды, трансляцию передач, содержащих популяризацию или пропаганду органов страны-агрессора,что привело к санкциям Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Также провайдер напоминает о принятом Верховной радой в начале октября постановлении, по которому предлагалось ввести санкции против каналов NewsOne и «112 Украина» (последний компания транслирует в своей сети).

Напомним, 1 января ООО «Сеть Ланет» провело отключение новостных телеканалов NewsOne народного депутата Тараса Козака и «Макси ТВ»/«НАШ» отца нардепа Евгения Мураева Владимира за «специфическую редакционную политику» и наличие предупреждения Нацсовета за нарушение законодательства. После отключения оба телеканала заявили о необоснованности заявлений провайдера, обращая внимание на то, что сейчас они оспаривают в суде вынесенные Нацсоветом предупреждения. Телеканал «Макси ТВ» подтвердил истечение срока договора, а в NewsOne отметили, что договор действителен до 31 декабря 2019 года. У провайдера в ответ сообщили, что с телеканалом у них было две сделки: лицензионный договор (условно «бессрочный»), по которому канал передает права на вещание, и договор о распространении, по которому канал платит провайдеру. Последний действует до 31 декабря 2019 года, но в нем прописана возможность каждой из сторон за 30 дней до конца года сообщить о желании не продлевать его, чем и воспользовался провайдер.

ООО «Сеть Ланет» – это провайдер кабельного телевидения и интернета, предоставляющий услуги в Киеве и Ивано-Франковской области. Компания является частью так называемой условной группы «Ланет» (объединяет около 10 компаний) – третьего игрока кабельного телевидения с абонентской базой более 200 тыс. Собственником компаний значится Юлия Лантвойт – жена экс-члена телекомрегулятора НКРСИ Виктора Мазура (от 5% до 10% в каждой компании принадлежат партнерам Мазура в регионах). Несмотря на принадлежность компаний одному лицу, отключение NewsOne и «Макси ТВ» состоялось только в сети компании «Сеть Ланет».

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