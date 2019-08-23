СТБ запускает новое ток-шоу

Телеканал СТБ сообщает о старте очередного сезона программы «Зважені та щасливі» и о запуске нового проекта о похудении «Зважся!». Ток-шоу стартует 31 августа и будет выходить по субботам в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В релизе сказано, что ведущая нового шоу Анита Луценко будет давать советы по похудению, показывать промежуточные результаты выбывших участников «Зважених та щасливих» и обсуждать важные вопросы, которые остаются открытыми после каждого выпуска.

«Мы решили создать дополнительную программу с рекомендациями по похудению для зрителей от наших экспертов. В проекте “Зважені та щасливі” есть несколько контрольных точек: первая неделя, день красоты и финал. Но не все доходят до дня красоты и не могут спустя несколько месяцев показать, как они выглядят. Нам хотелось бы взглянуть на промежуточные результаты похудения участников и, если они недостаточно заметные, мотивировать, поддержать, дать советы, рекомендации, чтобы на финале в декабре все выглядели безупречно», – комментирует креативный продюсер Евгений Туник.

По сообщению пресс-службы, в программе примут участие эксперты: Анна Кушнерук, Светлана Фус, Иракли Макацария, Марина Боржемская.

Также на ток-шоу будут приходить участники предыдущих сезонов проекта «Зважені та щасливі» и звездные гости, которые поделятся своим опытом.

Премьера ток-шоу «Зважся!» состоится на канале СТБ 31 августа в 14:00.

Ранее «Телекритика» писала, что в девятом сезоне «Зважених та щасливих» тренер Анита Луценко станет ведущей шоу, а Иракли Макацария и Марина Боржемская – тренерами команд.

Фото: СТБ