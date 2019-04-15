Анита Луценко и Иракли Макацария в новом «Зважені та щасливі»

Креативный продюсер шоу Евгений Туник поделился своим мнением о том, что Анита Луценко – одна из лучших ведущих в истории проекта, у которой сильный бэкграунд отношений со «Зваженими». У нее есть характер, стержень, харизма, опыт, внешность и посыл. У нее есть все, чтобы мотивировать участников на достижения.

Марина Боржемская, победительница нескольких сезонов шоу, и Иракли Макацария, кинопродюсер и спортсмен, будут помогать худеть тем, кто уверены, что лишний вес – это единственное, что мешает им устроить личную жизнь.

«Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный «холостяк» СТБ, кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он как никто другой ассоциируется со спортом. Он занимается им профессионально; свое идеальное тело он создал сам. На телевидении в Грузии ведет постоянные рубрики, касающиеся здорового образа жизни, и читает мотивационные лекции. Иракли станет для наших участников не только сильным тренером, но и хорошим советчиком в плане восприятия себя и построения отношений, если у них возникнет такой запрос», – комментирует выбор нового тренера Евгений Туник.

«Для второй кандидатуры мы просмотрели много известных женщин, которые связаны со спортом. Но в итоге остановились на той, с кем сотрудничаем уже три года, – Марина Боржемская. За время работы в проекте она несколько раз победила сильных мужчин-тренеров. Марина требует нового соперника, которым станет Иракли», – добавляет Евгений Туник.

Также в новом сезоне питанием участников снова займется диетолог Светлана Фус.

«Мы очень благодарны Мирославе Ульяниной за сотрудничество. Прошлый сезон стал одним из самых экспериментальных и важных в истории нашего проекта. Мы подняли вторую сторону проблем с весом, которая беспокоит очень многих украинок – критически низкий вес. Мирослава объединяла в себе две уникальные функции: ведущая и консультант по питанию. А также сама была участницей шоу, преодолевая личную проблему с весом. С этой задачей она справилась отлично. Но сегодня в ее жизни и жизни проекта наступает новый этап, который требует изменений и новых вызовов. Мы пригласили Светлану Фус снова поработать с нами, потому что лучше нее для наших участников специалиста не сыщешь», – комментирует Евгений.

Люди, которые решили решили побороть свой вес, нуждаются в помощи психолога, который сможет поддержать их на новом пути к совершенному телу. Таким человеком на проекте станет известный психотерапевт и эксперт проектов СТБ Анна Кушнерук, которая в предыдущих сезонах уже помогала участникам справляться с внутренними проблемами и комплексами.

Премьера девятого сезона шоу «Зважені та щасливі» состоится осенью 2019 года.

Фото: СТБ