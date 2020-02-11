СТБ раскрыл имя главного героя шоу «Холостяк»

Главным героем романтического реалити-шоу «Холостяк» стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк, сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. А в 2016 году молодой человек открыл в Майами летную школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

Сегодня за плечами Макса более 4000 летных часов. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах.

Сейчас Макс живет на две страны – США и Украину. Он добился высот в карьере, и теперь хочет найти свою единственную любовь.

Напомним, СТБ назвал дату старта нового сезона «Один за всіх».

Фото: СТБ

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