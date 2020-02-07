НовостиТВ

СТБ назвал дату старта нового сезона «Один за всіх»

от Telekritika
От Telekritika 238
Главная Новости СТБ назвал дату старта нового сезона «Один за всіх»

Ведущий – Михаил Присяжнюк.

16 февраля на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона шоу «Один за всіх». Об этом сообщается на сайте СТБ.

Ведущим 15 сезона по-прежнему будет юрист и народный адвокат Михаил Присяжнюк.

«… Cезон стартовал! Вчера записали первую историю. Было много крика, слез и взаимных обвинений! Казалось, что выхода из этой ситуации нет… Но решение найдено и добро победило!» – написал Присяжнюк у себя в Instagram.

Напомним, ведущий Дмитрий Карпачев покинул проект в 2018 году. С 12 сезона проект ведет Михаил Присяжнюк.

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Суд Симферополя снял судимость с журналиста Николая Семены

15.01.2020

Из наблюдательного совета «Суспільного мовника» ушел еще один...

30.01.2020

Главным редактором Vector стал Денис Маракин

09.01.2020

Министерство Бородянского обнародовало сравнительную таблицу законопроекта про дезинформацию

21.01.2020

Директором Школы леди «Від пацанки до панянки» стала...

16.01.2020

ФК «Барселона» запустит собственный OTT-сервис

07.02.2020

Телеканал «Футбол 3» начинает полноценное вещание 1 февраля....

24.01.2020

Мартин Остердаль станет исполнительным директором «Евровидения»

21.01.2020

СТБ снимает 16-серийный мистический детектив

06.02.2020

Новый сезон «Кто против блондинок?» стартует 4 февраля

14.01.2020