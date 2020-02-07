СТБ назвал дату старта нового сезона «Один за всіх»

16 февраля на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона шоу «Один за всіх». Об этом сообщается на сайте СТБ.

Ведущим 15 сезона по-прежнему будет юрист и народный адвокат Михаил Присяжнюк.

«… Cезон стартовал! Вчера записали первую историю. Было много крика, слез и взаимных обвинений! Казалось, что выхода из этой ситуации нет… Но решение найдено и добро победило!» – написал Присяжнюк у себя в Instagram.

Напомним, ведущий Дмитрий Карпачев покинул проект в 2018 году. С 12 сезона проект ведет Михаил Присяжнюк.

Фото: СТБ

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