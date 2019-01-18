⚡ 🔥 СТБ прокомментировал отказ от «Караоке на Майдані»

20 января телеканал СТБ в последний раз покажет программу «Караоке на Майдане» – это будет спецвыпуск к 20-летию проекта. Соавтор и ведущий программы Игорь Кондратюк объяснил «Телекритике», что контракт с телеканалом СТБ не был продлен из-за договоренности с предыдущим руководителем вещателя и холдинга StarLightMedia Владимиром Бородянским, договориться с новым руководством ему не удалось.

В пресс-службе телеканала отказ от программы объяснили низкими показателями ее рейтинга и «логическим завершением телевизионного жизненного цикла проекта на СТБ». «Каждый телевизионный проект имеет свой срок жизни в эфире телеканала. И на его продолжительность влияют различные факторы: показатели, заинтересованность со стороны аудитории, стратегическая потребность канала в этом продукте и тому подобное. Программа “Караоке на Майдані” выходила в эфире СТБ 10 лет – это очень достойный срок для развлекательного проекта, который стоит в утреннем воскресном слоте коммерческого телеканала. И самый длинный по сравнению с существованием “Караоке на Майдані” на других телеканалах. Но, на наш взгляд, телевизионный жизненный цикл проекта на телеканале СТБ подошел к своему логическому завершению. Поэтому да, 20 января зрители увидят последний выпуск программы», – говорится в сообщении вещателя.

Производил программу сторонний продакшен – «Студія В.І.К.». Ее директором и владельцем 90% значится Игорь Кондратюк, остальные 10% – у Иванны Дядюры. На телеканале отказались прокомментировать финансовый аспект сотрудничества – получал ли продакшен средства за размещение программы или выкупал у канала эфирное время. Зато телеканал прокомментировал слова Игоря Кондратюка, что новое руководство ответило ему в СМС, что «разбирается в реорганизационных процессах и даст ответ о возможном продлении контракта не ранее конца января». Канал готовит собственный проект для утреннего слота воскресенья, который вскоре выйдет в эфир.

«Конечно, у нас есть видение того, каким должно быть воскресное утро на СТБ в этом и последующих сезонах. Очень странно видеть комментарий Игоря Васильевича о том, что «по состоянию на январь никто ничего не знает», ведь программная дирекция СТБ уже обрабатывает сетку 2021 года. В ближайшее время мы обязательно сообщим о том, какой именно проект заменит «Караоке на Майдані» в нашем эфире», – резюмирует пресс-служба СТБ.

В комментарии «Телекритике» Игорь Кондратюк также сообщил, что вел переговоры о выходе программы с несколькими телеканалами, в том числе общенациональными, после чего были достигнуты устные договоренности. У программы есть 10-летний постоянный партнер, который, по словам ее ведущего, пообещал продолжать поддерживать ее, даже в случае, если не будет телеканала-транслятора.

Проект стартовал 17 января 1999-го на телеканале «Интер». Канал «1+1» транслировал эту программу с 5 августа 2007 по 13 декабря 2009 года. С 20 декабря 2009 года программа выходила на канале СТБ.

Напомним, в холдинге StarLightMedia, куда входит СТБ, продолжается проект «Трансформация». 15 декабря после 15 лет работы в группе, ее покинул генеральный директор и директор телеканала СТБ Владимир Бородянский. В группе появилась должность президента, которым был назначен Александр Богуцкий, совместив ее с должностью руководителя телеканала ICTV и дивизиона «Новости». Обязанности директора SLM исполняет Михаил Царев, исполнительный директор EastOne, у которого российское гражданство. Управляющим директором СТБ была назначена программный директор телеканала Людмила Семчук.

Фото: Master Management