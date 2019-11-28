СТБ покажет продолжение сериала «Ничто не случается дважды»

Телеканал СТБ покажет продолжение фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Как уже сообщалось, в 2020 году телеканал готовит для своих зрителей 450 часов сериалов. Одна из запланированных премьер – продолжение телефильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». Съемки многосерийного фильма, который является совместным проектом СТБ, FILM.UA Group и «Студии Оксаны Байрак», сейчас проходят в Киеве.

В новых сериях зрители узнают, чем завершится история главных героев первой части. Вернется ли Маша к Огневу, увидит ли она свою старшую дочь Катю; как сложится судьба Аглаи и многое другое.

«Мы создали настоящий бестселлер – фильм «Ничто не случается дважды», полюбившийся миллионам зрителей, и теперь приступили к съемкам второго сезона. Уверена, что этот сезон будет еще круче!», – прокомментировала режиссер и сценарист сериала Оксана Байрак.

В продолжении многосерийной драмы запланировано 8 серий. Съемки проходят в четырех странах – Украине, Грузии, Беларуси и Турции.

Продюсеры: Виктор Мирский, Оксана Байрак, Людмила Семчук. В ролях: Катерина Тышкевич, Антон Батырев, Надежда Мейхер, Ефросинья Мельник, Натали Старынкевич, Анастасия Бунина, Дмитрий Мальцев, Клавдия Дрозд и другие.

Напомним, первые 16 серий «Ничто не случается дважды» СТБ показал в феврале 2019 года. За месяц сериал просмотрели более 15 миллионов раз на YouTube.

Фото: пресс-служба СТБ

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