Star Media создала в РФ совместно с НМГ предприятие для производства контента

Подразделение российского медиахолдинга «Национальной Медиа Группы» (НМГ) — «НМГ Студия» и российское подразделение украинской компании Star Media создали в Москве совместное предприятие Star Media Vision. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на релиз НМГ.

Новообразованная компания будет снимать фильмы и сериалы для ТВ и диджитал-ресурсов НМГ, а также для других заказчиков.

По результатам сделки, «НМГ Студия» и Star Media получат по 50% в новом совместном предприятии. Первые проекты компании Star Media Vision выйдут в 2020 году, говорится в сообщении НМГ.

«Star Media является одним из крупнейших производителей контента. Наше партнерство началось несколько лет назад, когда мы совместно запустили ряд платных каналов семейства Star Media. Я рада, что оно становится еще более стратегическим и уже сегодня будет охватывать и производство контента для наших эфирных каналов, и для платформы Море ТВ, а также ряд международных проектов», — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

«Уверен, что объединение творческих потенциалов Star Media и «НМГ Студии» откроет новые возможности для производства успешных проектов как для внутреннего рынка, так и для производства совместных проектов с международными коллегами. У нас с партнерами очень амбициозные планы, с нетерпением ждем их реализации», — прокомментировал генеральный продюсер Star Media Владислав Ряшин.

Российское подразделение StarMedia — один из крупнейших производителей сериалов на местном ТВ. Среди самых ее известных проектов – «Ищейка» (на «Первом канале» вышел уже третий сезон этой адаптации американского сериала The Сloser), «Мата Хари», «По законам военного времени» (оба этих сериала также показал «Первый»).

«НМГ Студия» создана в конце 2018 года. Летом 2018 года «НМГ Студия» купила 25% производителя анимации «Студия Метрафильмс».

У НМГ уже есть похожее совместное предприятие с кинокомпанией Art Pictures: компания Art Pictures Vision была создана еще в 2012 году. Сегодня это крупнейший производитель сериалов для принадлежащего холдингу канала СТС. В феврале 2018-го НМГ и Sony Pictures Television объявили о создании совместного предприятия (СП) в России.

Напомним, НМГ создана в 2008-м, владеет телеканалами REN TV и «Пятый канал», Art Pictures Vision (производит сериалы), блокпакетом «Первого канала» и миноритарным пакетом в «СТС медиа». Через партнерство с Discovery, Viasat и Turner Media НМГ занимается дистрибуцией в России множества платных международных телеканалов. Холдинг связывают с российским олигархом Юрием Ковальчуком.

Отметим, «Национальная Медиа Группа» вместе со своими телеканалами находится под украинскими санкциями из-за антиукраинской позиции. В ноябре регулятор Латвии запретил ретрансляцию девяти российских телевизионных каналов в стране. Ведомство сослалось при этом на связь телеканалов с Юрием Ковальчуком, включенным в список санкций ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Фото: Unsplash

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