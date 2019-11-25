Эстония следом за Латвией может запретить российские телеканалы

В Эстонии анализируют вопрос о возможном запрете на трансляцию телеканалов, связанных с включенным в санкционный список ЕС российским олигархом Юрием Ковальчуком. Об этом сообщил советник по медиауслугам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус, передает портал ERR.

«Мы находимся в ситуации анализа и очень быстрых шагов не планируем. Но никакие варианты не исключены, — сказал Соокруус. — В аудиовизуальной сфере государства могут вводиться несколько разные правила, поэтому у них немного разное правовое пространство и, соответственно, возможности для реагирования».

По его словам, у регуляторов Латвии и Литвы есть право принимать решение по поводу трансляции каналов, а в Эстонии у Департамента защиты прав потребителей и технического надзора такого права нет. «У нас функция немного другая. Мы можем сделать предписание о прекращении трансляции канала на некоторое время, но мы не ведем регулярный мониторинг», — пояснил Соокруус.

В Министерстве культуры отметили, что санкции возможны, но принимаются скорее как исключение, как дополнение к более распространенным финансовым санкциям, запретам на въезд и эмбарго на поставки оружия.

«Эстония не предусмотрела в своем законодательстве такой вариант международных санкций. Однако вышесказанное не означает, что не следует обсуждать внесение поправок, если компетентные ведомства сочтут это необходимым», — сказал советник по аудиовизуальным средствам минкульта Мати Каалеп.

Проанализировать ситуацию намерены и в МИД. «Проконсультируемся с латвийскими коллегами и Европейской комиссией относительно точных причин и оснований для введения санкций и проанализируем принятое решение», — сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эстонии Инга Боуден.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил на этой неделе запретить ретрансляцию девяти российских телевизионных каналов в стране. Ведомство сослалось при этом на связь телеканалов с Юрием Ковальчуком, включенным в список санкций ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Фото: pixabay

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