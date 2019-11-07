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StarLightMedia запускает вещание телеканалов М1 и М2 в HD качестве

от Telekritika
От Telekritika 626
Главная Новости StarLightMedia запускает вещание телеканалов М1 и М2 в HD качестве

На данный момент StarLightMedia производит 66% контента в высоком разрешении.

В ноябре музыкальные телеканалы М1 и М2 можно будет смотреть в HD. В высоком разрешении каналы будут транслироваться двумя провайдерами телевизионных услуг, официальными партнерами StarLightMedia – «Ланет» и MEGOGO.

 «HD-качество уже доступно в сетях двух крупных провайдеров телевиденья Украины. При этом каждый действующий партнер-провайдер StarLightMedia может тоже принять поток и показывать зрителю лучшую картинку», – комментирует Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

На данный момент StarLightMedia производит 66% контента в HD качестве. К 2020 году весь контент холдинга должен перейти в высокое качество. Переход на HD-версии позволяет провайдерам привлекать новых абонентов и тем самым способствовать росту рынка.

В 2020 году проекты каналов группы StarLightMedia в HD-качестве будут доступны в сетях партнеров телерынка, а именно – спутниковых провайдеров, ОТТ/IPTV-провайдеров и провайдеров цифрового кабеля. Просмотр в формате HD не будет доступен в эфире Т2 и в сетях провайдеров аналоговых кабельных сетей.  

«Мы понимаем, что это создаст разницу на рынке платного и бесплатного телевидения. То есть у технологичных провайдеров будет преимущество в качестве, а у провайдеров с отсталыми технологиями – повод для развития. Тем самым, переходя в HD, мы не только улучшаем картинку для зрителя, но и развиваем украинское телевидение», – подчеркивает важность этого шага Николай Фаенгольд.

Напомним, в сентябре стало известно, что 1+1 media начинает показ каналов медиахолдинга в HD-формате.

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