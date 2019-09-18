НовостиТВ

Группа 1+1 media начинает вещание в HD-качестве

от Telekritika
От Telekritika 181
Главная Новости Группа 1+1 media начинает вещание в HD-качестве

Первым каналом, который будет вещать в HD-версии, станет 1+1.

С 19 сентября группа 1+1 media начинает показ каналов медиахолдинга в HD-формате. Первой такую возможность получила платформа платного телевидения «Домашнее ТВ», совместный проект 1+1 media с телеком-оператором «Киевстар». Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

«Важно, что это полноценная HD-версия канала, которая отличается от SD одним − значительно лучшим изображением. Более 90% контента на канале уже идет в высоком качестве. Что касается эксклюзивности «Домашнего ТВ», то они первыми подписали контракт на права в 2020 году, и, соответственно, первыми получают доступ к этому контенту», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, руководитель направления платного телевидения, исполнительный директор 1+1 media.

Сейчас услуга доступна для подключения от 80 грн. в месяц для всех клиентов компании, которые пользуются фиксированным интернетом Киевстар.

Также в группе отметили, что следующими шагами команды холдинга является запуск HD-версий каналов 2+2 и ТЕТ уже в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что на конец 2019 года 1+1 media планирует запустить HD-версии 1-3 своих телеканалов. Группа оценивала инвестиции на переход на HD в размере $2–2,5 млн.

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

🤝 Бразилия и Украина будут сотрудничать в сфере...

27.06.2019

Шоураннер «Аббатства Даунтон» готовится к битве при Ватерлоо

15.01.2019

После брака кулаками не машут: Анджелина Джоли жалеет...

06.09.2018

Телерейтинги: большая игра и много кино

16.07.2018

За скандальный законопроект №6688 завтра голосовать не будут

09.07.2018

«Золота дзиґа» закружилась в третий раз

03.12.2018

Две радиостанции отказались от цифрового радиовещания из-за регуляции...

23.08.2019

В третий раз как в первый: что журналисты...

24.04.2018

Номинанты BAFTA: фильм «Фаворитка» оправдал свое название

09.01.2019

Шоу должно продолжаться: как прошел финал «Голосу країни...

30.04.2018