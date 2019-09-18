Группа 1+1 media начинает вещание в HD-качестве

С 19 сентября группа 1+1 media начинает показ каналов медиахолдинга в HD-формате. Первой такую возможность получила платформа платного телевидения «Домашнее ТВ», совместный проект 1+1 media с телеком-оператором «Киевстар». Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

«Важно, что это полноценная HD-версия канала, которая отличается от SD одним − значительно лучшим изображением. Более 90% контента на канале уже идет в высоком качестве. Что касается эксклюзивности «Домашнего ТВ», то они первыми подписали контракт на права в 2020 году, и, соответственно, первыми получают доступ к этому контенту», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, руководитель направления платного телевидения, исполнительный директор 1+1 media.

Сейчас услуга доступна для подключения от 80 грн. в месяц для всех клиентов компании, которые пользуются фиксированным интернетом Киевстар.

Также в группе отметили, что следующими шагами команды холдинга является запуск HD-версий каналов 2+2 и ТЕТ уже в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что на конец 2019 года 1+1 media планирует запустить HD-версии 1-3 своих телеканалов. Группа оценивала инвестиции на переход на HD в размере $2–2,5 млн.