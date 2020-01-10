StarLightMedia сообщает о кадровых перестановках

Новым директором по маркетингу телеканала СТБ стала Татьяна Светлова. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

Татьяна руководила маркетинговой функции на каналах ТЕТ, ТРК Украина, работала в национальных и международных компаниях, таких как «Coca-Cola Company» и «Киевстар».

«Я рада присоединиться к одной из самых успешных медиакоманд Украины. Телеканал СТБ проходит сейчас важный процесс трансформации и перепозиционирования, и для меня это интересный личный и профессиональный вызов. Уверена, что вместе с командой мы сможем вывести бренд СТБ на качественно новый уровень и укрепим лидерские позиции в сердцах наших зрителей», – комментирует Татьяна Светлова.

Ранее место маркетинг-директора канала СТБ занимал Андрей Орнатский, который с ноября 2019 возглавил маркетинг другого дивизиона группы StarLightMedia – PayTV & Digital.

«Моя первоочередная задача – это эффективная стратегия дальнейшего развития единого дивизиона PayTV&Digital, которая еще больше укрепит позиции холдинга на рынке цифрового бизнеса. Также я продолжу тесное сотрудничество с дивизионом «Мовлення» в качестве консультанта по вопросам разработки маркетинговых стратегий и аналитики телеканалов группы StarLightMedia», — отметил Андрей Орнатский.

Напомним, 10 января 2020 года стало известно, что StarLightMedia делает акцент на производстве мультиплатформных сериалов, в связи с чем открывает новое направление «StarLight Originals». Должность Creative Producer Original Content этого направления получил Алексей Гладушевский, который до последнего времени занимал должность генерального директора «Нового».

Фото: Александра Йорк

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