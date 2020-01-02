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StarLightMedia реорганизировала пресс-службу Нового канала

от Telekritika
От Telekritika 361
Главная Новости StarLightMedia реорганизировала пресс-службу Нового канала

Пресс-служба канала фактически превратилась в пресс-бюро.

Пресс-служба Нового канала следом за пресс-службами СТБ и ICTV была реорганизована в рамках проекта «Трансформация» холдинга StarLightMedia. Об этом в комментарии «Телекритике» рассказала Ольга Балабан, главный маркетолог Нового канала.

Пресс-служба Нового канала с нового года стала структурой интернет-департамента дивизиона «Вещание», в который в прошлом году вошли пресс-службы СТБ и ICTV. Новый канал был последним телеканалом холдинга, который присоединился к новой структуре, уточнила Ольга Балабан.

Отдел контент-маркетинга интернет-департамента дивизиона «Вещание» возглавляет Оксана Касаткина. Главным редактором сайта Нового канала назначена Светлана Лихограй, главой пресс-бюро – Ольга Кромченко, руководителем отдела спецпроектов – Алексей Бардышев. Отдел интернет-маркетинга в департаменте маркетинга «Нового канала» остается под управлением Ольги Балабан. Департаменты маркетинга телеканалов подчиняется Елене Мартиновой, маркетинг-директору StarLightMedia.

Напомним, 31 декабря стало известно об уходе главы пресс-службы Нового канала Светланы Цыбаневой.

Фото: Александра Йорк

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