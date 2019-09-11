StarLightMedia покажет «Украину в Именах»

Группа StarLightMedia начала работу над новым проектом «Украина в Именах». Это цикл мини-сериалов, посвященных выдающимся украинцам и знаковым событиям в истории Украины. Сейчас группа занимается отбором сценариев, сообщает пресс-служба StarLightMedia.

В рамках проекта «Украина в Именах» планируют снять сериалы о Елене Телиге, Остапе Вишне, Викторе Глушкове, Серже Лифаре, Соломии Крушельницкой, Марии Заньковецкой, Екатерине Билокур, Александре Довженко, Лесе Курбасе, Николае Кулише, Леониде Быкове и многих других известных украинцах.

CEO группы Михаил Царев рассказал о проекте: «Мы хотим показать наши исторические успехи, наши исторические фигуры, расширив кругозор украинцев за пределы знаний лишь о тех, кто изображен на украинских деньгах и чьими именами названы улицы украинских городов. Мы убеждены в абсолютной актуальности такого решения, чувствуем уверенность в своих силах сделать эту работу хорошо и открыты для партнерства с крупнейшими украинскими талантами, равно как и с государством, в реализации этого намерения, ведь «Украина в Именах» – это проект про объединение страны на основе национальной гордости за общую историю и за людей, которые ее творили».

По словам руководителя направления «Вещание» StarLightMedia Дмитрия Троицкого, базовым форматом проекта станут мини-фильмы из 2–8 серий. «Мы рассматриваем показ отдельных сериалов проекта на всех телеканалах группы. Сейчас у всех на слуху успех “Крепостной”, а значит, мы должны использовать лидерство нашего продукта для предложения нового – с героями, которые сделали нашу страну известной, и с теми, чьи имена несправедливо не столь известны».

Генеральный продюсер сериального производства StarLightMedia Галина Балан-Тимкина рассказала, какую задачу ставили перед собой создатели проекта: «Нам важно не только визуализировать зрителю историю героизма того или иного украинского деятеля, а прежде всего, из-за ее драматического объема, донести, что это не идеологические идолы, а живые люди со своими страстями, сомнениями, недостатками. А значит, герои среди нас».

Заявки на участие в питчинге сценариев для проекта «Украина в Именах» можно направлять через сайт https://story.slm.ua/

Напомним, «Телекритика» писала о том, что StarLightMedia в ноябре откажется от YouTube в пользу обновленного «Телепортала».

Фото: Pexels

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