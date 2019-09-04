StarLightMedia в ноябре откажется от YouTube в пользу обновленного «Телепортала»

В конце этого года телегруппа StarLightMedia планирует скрыть для украинских пользователей интернета возможность просмотра контента телеканалов холдинга на YouTube. Телеконтент холдинга будет доступен исключительно на сайте «Телепортал», перезапуск которого планируется в ноябре. Сайт будет работать как vod-сервис – у пользователей будет возможность бесплатного доступа к контенту основных каналов холдинга по рекламной модели и платного доступа к эксклюзивному контенту по подписке. Об этом «Телекритике» рассказали директор дивизиона Digital & Pay TV Юлия Трибушная и креативный директор дивизиона Виталий Чирков.

Смена политики размещения контента на YouTube связана с низкой доходностью: «Сегодня 90% просмотра нашего контента в интернете приносит YouTube. Но доходы от монетизации нашего контента на YouTube составляют примерно 45% наших доходов от интернет-рекламы и почти 25% доходов всего дивизиона Digital и PayTV. Для того чтобы вернуть недополученные на сайтах телеканалов деньги из-за размещения на YouTube, нам надо 20% просмотров «перегнать» на наши сайты. Это реализуемая задача. Поэтому, выкладывая наш контент на YouTube через 48 часов после выхода на ТВ, мы за эти двое суток получаем эти 20% YouTube-просмотра у себя на сайтах. Именно поэтому мы уходим с YouTube и считаем, что так должны поступить все производители качественного контента в стране. Именно мы, как медиагруппа, должны контролировать рынок качественного видеоконтента, а YouTube пусть остается YouTube», – сообщил Виталий Чирков.

Доступ к телеконтенту холдинга на YouTube из-за заграницы останется: «Сегодня весь контент SLM в год – это 5 млрд просмотров на YouTube, из них украинских – 1–1,5 млрд. Потому, говоря, что мы уходим с YouTube, мы подразумеваем геоблокирование для Украины. Это чистая математика. Цена клика за границей действительно другая: если у нас в среднем где-то не больше 80 центов за 1000 просмотров видео, то средняя цена для региона СНГ – 120 центов. В Украине на своих сайтах мы зарабатываем больше чем на YouTube. А на «заграничных» просмотрах на YouTube ровно наоборот», – рассказал Виталий Чирков.

Обновленный «Телепортал» заработает в ноябре: «По сути, у нас сейчас два «Телепортала» – это секонд-скрин интерактивное мобильное приложение и веб-сайт – видеоагрегатор всего контента группы. Мы этим несколько запутали всех. Но уже к ноябрю мы «сольем» все в единственный бренд и получим один продукт – «Телепортал», где будут голосования, обсуждение, VOD-библиотека, наша и наших партнеров, с которыми мы ведем переговоры, а также прямые эфиры наших каналов. Для эфиров и безрекламного VOD появится платный доступ», – разъясняет Виталий Чирков.

Группа планирует предоставить пользователям «Телепортала» безрекламную подписку на catch-forward сериалы производства своих телеканалов. Озвучить стоимость подписки в группе пока не готовы. Также среди целей холдинга размещать на «Телепортале» по рекламной модели сериальный контент Film.UA и StarMedia: «Правообладатели получают основной доход от рекламы, размещая свой контент на нашей площадке, а мы – свою комиссию. У Film.UA и StarMedia очень хорошие просмотры на YouTube, они зарабатывают там деньги. Мы готовы сделать им предложение, которое сравнится с их доходом от YouTube», – сообщил Виталий Чирков.

В дивизионе в ближайшее время появится централизованное подразделение по производству интернет-контента: «Сейчас подразделение «Нового канала», которое производить digital-проекты работает отдельно от нас, мы предоставляем им экспертизу по монетизации. Но очень скоро в рамках нашего дивизиона появится отдельная структура, задачей которой будет создание специального контента для digital – как короткого метра, так и эксклюзивных сериалов, фильмов, шоу. Это будет место привлечения и развития талантов и генерации идей. Мы хотим создавать контент, за который украинские пользователи захотят заплатить, так называемый must-see». Часть из этих продуктов может появится эксклюзивно на «Телепортале».

Сегодня направление digital и PayTV являются прибыльными, в нем работает около 150 человек. В 2018-м доход направления составил 10% всех доход холдинга: «Интернет-бизнес в SLM прибыльный с 2015-го. И я горжусь результатами. А еще больше командой, которая их создает. В прошлом году доходы от Digital и PayTV составили 10% от общих доходов группы, а в течение трех лет наша цель увеличить их долю до 25%», – отметила Юлия Трибушная.

Более детально о digital-стратегии StarLightMedia читайте по ссылке.

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