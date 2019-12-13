StarLight Production приступил к производству сериала «Акушерка» для СТБ

StarLightProduction начал съемки медицинской драмы «Акушерка», премьера которой состоится в эфире телеканала СТБ весной 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба СТБ.

Сериал является адаптацией американского фильма 2001 года «Акушерки». Главную роль в нем исполнит звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Также в сериале снимутся: Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

По сюжету главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе, спасая рожениц и новорожденных. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки.

Генеральный продюсер сериала – Галина Балан-Тимкина. Креативный продюсер сериала «Акушерка» – Оксана Калитюк. Режиссер-постановщик – Анатолий Григорьев. Автор сценария – Оксана Калитюк.

Как уже сообщалось ранее, на 2020 год в эфире СТБ запланировано 450 часов премьерных сериалов разных жанров, среди которых адаптации «Акушерки», а также известных форматов «Сестры», «След» и др.

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!