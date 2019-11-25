На СТБ рассказали детали адаптации сериалов «Акушерка» и «Сестры»

Телеканал СТБ рассказал об украинской адаптации американского формата «Акушерка» и турецкого формата «Сестры». Первый сериал – это драма 2001 года от Sony Pictures Television, второй – новый турецкий сериал.

«Акушерка» — это 1,5-часовой телефильм. В сюжете картины – акушерка, которую обвиняют в неумышленном убийстве ребенка: «Сибил Дэнфорт работает акушеркой в штате Вермонт. На протяжении многих лет она раз за разом помогает женщинам производить на свет новую жизнь. Но неожиданно акушерка попадает в ситуацию, когда помощь требуется ей самой. Муж ее последней пациентки, умершей во время родов, несправедливо обвиняет Сибил в убийстве», — говорится в описании сюжета картины.

Отметим, что при участии Sony Pictures Television в 2017-м вышла российская адаптация сериала, в котором всего 4 серии.

Турецкий сериал «Дети сестер» (Kardes Cocuklari) – это многосерийная мелодрама Gold Film, премьера которой состоялась на турецком телеканале Star TV в зимнем телесезоне 2019 года. В первом сезоне картины 21 серия.

В центре сюжета сериала история двух сестер: «Главные героини — Умран и Уман являются родными сестрами. В детстве они были очень дружны, но все изменилось в один момент из-за одного парня, в которого обе влюбились. Не сумев договориться и сохранить семейные отношения, они на долгие годы прекратили общение. Их судьбы сложились абсолютно по-разному. Умран переехала жить в маленькую деревушку, родила дочь Хаят и вышла замуж, но их союз был несчастливым, женщина все время находилась под давлением жестокого супруга. Судьба Умай сложилась совершенного по-другому. Она живет в столице Турции, наслаждаясь достатком вместе со своей дочерью Хаяль. Через много лет молчания сестрам вновь приходится встретиться. По воле судьбы их дочери повторяют их путь, они тоже влюбляются в одного и того же парня. Приходит время либо исправить старые ошибки и помериться, либо снова допустить вражду, только теперь уже между Хаят и Хаяль», — говорится в синопсисе.

Напомним, всего телеканал СТБ готовится в следующем году показать 450 часов новых сериалов. В частности, на экраны выйдет украинская адаптация сериала «След», второй сезон драматического сериала Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». На 2021-й вещатель готовит украинскую адаптацию американского сериала «Хорошая жена» и третий сезон «Крепостной» на 48 серий.

Фото: Александра Йорк