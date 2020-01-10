Стало известно, кто возглавит Новый канал

Бывший программный директор Нового канала и российского канала СТС Ольга Задорожная 13 января официально возглавит Новый канал. Она заменит Алексея Гладушевского на должности генерального директора телеканала. Об этом сообщает источник «Телекритики» на телеканале.

Маркетинг-директор вещателя Ольга Балабан сообщила о готовности прокомментировать изменение в руководстве 13 января – в день официального релиза. «Телекритика» надеется получить официальный комментарий от Ольги Задорожной до официального релиза.

Ольга Задорожная была многолетним программным директором Нового канала, она покинула канал в декабре 2013-го спустя 15 лет работы на нем. Тогда Ольга стала генеральным продюсером телеканала К1 (группа «Интер»), а в 2014-м перешла работать в 1+1 media продюсером по развитию «1+1 продакшн», который она покинула в 2016-м, после переезда в Россию, где стала программным директором канала СТС.

Напомним, 10 января 2020 года стало известно, что гендиректор Нового канала Алексей Гладушевский возглавил новое направление в StarLightMedia — StarLight Originals, где он стал Creative Producer Original Content.

Фото: Новый канал

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