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Стало известно, кто возглавит Новый канал

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 672
Главная Новости Стало известно, кто возглавит Новый канал

Спустя шесть лет на канал возвращается Ольга Задорожная.

Бывший программный директор Нового канала и российского канала СТС Ольга Задорожная 13 января официально возглавит Новый канал. Она заменит Алексея Гладушевского на должности генерального директора телеканала. Об этом сообщает источник «Телекритики» на телеканале.

Маркетинг-директор вещателя Ольга Балабан сообщила о готовности прокомментировать изменение в руководстве 13 января – в день официального релиза. «Телекритика» надеется получить официальный комментарий от Ольги Задорожной до официального релиза.

Ольга Задорожная была многолетним программным директором Нового канала, она покинула канал в декабре 2013-го спустя 15 лет работы на нем. Тогда Ольга стала генеральным продюсером телеканала К1 (группа «Интер»), а в 2014-м перешла работать в 1+1 media продюсером по развитию «1+1 продакшн», который она покинула в 2016-м, после переезда в Россию, где стала программным директором канала СТС.

Напомним, 10 января 2020 года стало известно, что гендиректор Нового канала Алексей Гладушевский возглавил новое направление в StarLightMedia — StarLight Originals, где он стал Creative Producer Original Content.

Фото: Новый канал

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