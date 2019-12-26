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Стало известно, кто будет запускать грантовый проект NewsHouse на «Суспільному»

от Telekritika
От Telekritika 50
Главная Новости Стало известно, кто будет запускать грантовый проект NewsHouse на «Суспільному»

Технологический цифровой проект NewsHouse создают в помещениях, где раньше находились общественные радиостанции – на Крещатике, 26.

Дмитрий Хильченко, который занимал должность генерального продюсера цифровых платформ «Суспільного мовлення» в 2017 году, стал работать над проектом NewsHouse. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Дмитрий Хильченко до работы над NewsHouse развивал цифровые платформы на «Суспільному», среди его проектов − круглосуточное радио и сайт «UA: Казки», сайт «UA: Класична музика» и другие проекты.

News House − это масштабный цифровой проект конвергентного ньюзрума для объединения новостных редакций телевидения, радио и интернета. На данный проект European Union, German Federal Foreign Office предоставил € 6,25 млн (общая сумма проекта за весь период 2016-2020). Реализуется News House силами Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action и NIRAS. Сроки его выполнения неоднократно смещались.

Согласно стратегии развития Национальной общественной телерадиокомпании Украины, на конкурсе на председателя правления которой победил Зураб Аласания, в News House по всей Украине будет работать 683 человека.

Напомним, директором цифровых платформ «Суспільного» стал Геннадий Матвиенко.

Фото: Александра Йорк

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