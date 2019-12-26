Стало известно, кто будет запускать грантовый проект NewsHouse на «Суспільному»

Дмитрий Хильченко, который занимал должность генерального продюсера цифровых платформ «Суспільного мовлення» в 2017 году, стал работать над проектом NewsHouse. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Дмитрий Хильченко до работы над NewsHouse развивал цифровые платформы на «Суспільному», среди его проектов − круглосуточное радио и сайт «UA: Казки», сайт «UA: Класична музика» и другие проекты.

News House − это масштабный цифровой проект конвергентного ньюзрума для объединения новостных редакций телевидения, радио и интернета. На данный проект European Union, German Federal Foreign Office предоставил € 6,25 млн (общая сумма проекта за весь период 2016-2020). Реализуется News House силами Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action и NIRAS. Сроки его выполнения неоднократно смещались.

Согласно стратегии развития Национальной общественной телерадиокомпании Украины, на конкурсе на председателя правления которой победил Зураб Аласания, в News House по всей Украине будет работать 683 человека.

Напомним, директором цифровых платформ «Суспільного» стал Геннадий Матвиенко.

Фото: Александра Йорк

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