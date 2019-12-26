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На «Суспільному» появилась должность директора цифровых платформ

от Telekritika
От Telekritika 619
Главная Новости На «Суспільному» появилась должность директора цифровых платформ

Должность занял экс-журналист телеканалов ZIK и «112 Украина».

Директором цифровых платформ в Национальной общественной телерадиокомпании Украины стал Геннадий Матвиенко. Он работает в команде генерального продюсера цифровых платформ Татьяны Кисельчук. Об этом «Детектор медиа» сказала Татьяна Кисельчук.

Геннадий Матвиенко до «Суспільного» работал журналистом на каналах ZIK, «112 Украина» и в других медиакомпаниях.

Сейчас структура цифровых платформ «Суспільного» делится на три блока: социальные сети, диджитал-новости и административно-технический блок. Каждый из них имеет руководителя.

«Сейчас должность директора занимает Геннадий Матвиенко, председатель социальных сетей – Маргарита Ермак, которая перешла к нам из другого департамента, шеф-редактор новостного сайта – Оксана Денисова», – отметила она.

По словам Татьяны Кисельчук, чтобы найти директора департамента, ей пришлось провести 44 собеседования.

Напомним, 2 декабря «Суспільне» запустило новостной сайт «Суспільне. Новини» по адресу suspilne.media. 5 декабря запустило обновленный корпоративный сайт «Суспільне» по адресу corp.suspilne.media.

Фото: Александра Йорк

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