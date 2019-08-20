Стало известно, какой инвестиционной компании Ткаченко продал свою долю в «Плюсах»

Бывший генеральный директор группы 1+1 media Александр Ткаченко продал 5% доли в телеканале «1+1» (ООО «ТРК “Студия 1+1”») компании «Альфа крос». Соответствующая информация отображена в государственном реестре предприятий.

Собственниками «Альфа крос», в свою очередь, в госреестре значатся Виктория Дедищева (80%) и Андрей Самченко (20%).

На сайте «Альфа крос» указано, что она была основана в 2015-м и предоставляет «широкий спектр финансовых услуг в соответствии с действующими лицензиями»: предоставление гарантий и поручительств; предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита; предоставление услуг по финансовому лизингу; предоставление услуг по факторингу.

Александр Ткаченко на встрече с журналистами 20 августа комментировал вопрос выхода из структуры собственности «1+1» следующим образом: «Свою долю в “Плюсах” в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах». Александр Ткаченко также добавил, что журналисты, которые владеют долями холдинга и стали депутатами, тоже собираются продавать свои доли в компании.

Как сообщалось ранее, решение об увольнении Александра Ткаченко с должности гендиректора 1+1 media было принято наблюдательным советом 16 августа по его заявлению. Вместо этого он получил должность почетного президента группы. Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ по спискам партии «Слуга народа» (под 9-м номером) и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе.

Напомним, вместо гендиректора стратегическое управление группой 1+1 media начало осуществлять правление в составе шести человек, которое определяет почетный президент – Александр Ткаченко и утверждает акционер. В состав правления вошли: Вячеслав Миенко, Светлана Павелецкая, Ярослав Пахольчук, Максим Кривицкий, Дмитрий Тузов и Анна Ткаченко. Медиахолдинг разделили на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Так, в 1+1 media появились следующие бизнес-единицы: «Телевизионный бизнес» во главе с Максимом Кривицким, «1+1 Продакшн» во главе с Викторией Левченко, «Платное телевидение» во главе с Ярославом Пахольчуком, «1+1 Digital и инновации» во главе с Анной Ткаченко. Корпоративными сервисами стали: финансовый департамент во главе с Дмитрием Тузовым, GR-департамент во главе с Вячеславом Миенко, департамент по маркетинговым коммуникациям во главе со Светланой Павелецкой, департамент стратегии и рисков во главе с Викторией Романовой, HR-департамент во главе с Ларисой Брувер и Shared Services под руководством Ярослава Пахольчука, в которые входят технический, юридический департаменты, служба безопасности, админдепартамент и другие сервисы.

Фото: Александра Йорк