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Стало известно, какие украинские провайдеры покажут Setanta Sports

от Telekritika
От Telekritika 2093
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Телеканал будет ретранслировать четыре провайдера кабельного телевидение и 5 ОТТ-операторов.

Ирландский спортивный телеканал Setanta Sports стал доступным в сети 9 провайдеров платного телевидения. Об этом сообщает пресс-служба группы StarLightMedia, компания которой – StarLightDigital, является дистрибьютором телеканала в Украине. Во сколько обойдется трансляция провайдерам, не сообщается.

«О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: «Терра-Телеком» (Киевская область), «Инфомир» (Одесса), «ЛокалНет» (Киев), «Бриз» (Одесса); а также ОТТ-сервисы (услуга доступна по всей территории Украины): Megogo; Sweet TV; Divan TV; OLL.tv; YOUTV», – говорится в сообщении. Эти провайдеры первыми подписала соглашения со StarLightDigital на ретрансляцию телеканала.

С 31 июля сигнал телеканала стал доступным в кодированном виде на спутнике Amos 7 израильской компании SpaceCom (кодировка Verimatrix). Сигнал вещателя поднимает на спутник госпредприятие «Укркосмос» через собственный аплинк. Ранее телеканал не сообщал о готовности запуска отдельного «украинского сигнала».

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, спустя неделю раздумий, 1 августа включил ирландский спортивный телеканал Setanta Sports в список иностранных каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины.

Setanta Sports – это международная спортивная телекомпания, которая расположена в Дублине, Ирландия. Setanta Sports создана в 1990 году для трансляции ирландских спортивных событий. За 30 лет компания успешно запустила каналы в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Африке, Австралии, Евразии и Азии.

Setanta Sports с нового сезона является эксклюзивным владельцем прав на показ игр английской Премьер-лиги в течение трех сезонов. Канал эксклюзивно транслирует более 230 матчей Премьер-лиги в течение сезона. Кубок Англии, Шотландскую Премьер-лигу, Английскую Футбольную лигу, Кубок английской лиги тлеканал покажет вместе с другими спортивными турнирами: UFC, НХЛ, НБА и «Формулой-1».

Канал будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Фото: Setanta

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