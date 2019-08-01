Нацсовет разрешил ретрансляцию Setanta Sports в Украине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 1 августа включил ирландский спортивный телеканал Setanta Sports в список иностранных каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины. Впервые вопрос адаптации рассматривался неделю назад, после чего был перенесен для «доработки поданных документов» и «дополнительного мониторинга».

«Мы изучили все обстоятельства вопроса и пока у контрольно-ревизионного управления нет замечаний», — сообщил член Нацсовета Сергей Костинский. По его словам, регулятор продолжит мониторить канал в дальнейшем. Он также попросил представителей вещателя информировать Нацсовет об изменениях.

Основной причиной переноса стало якобы наличие в эфире Setanta Sports неоплаченной в Украине рекламы: закон запрещает размещение в эфире иностранных телеканалов неоплаченной на территории Украины рекламы. Однако в опубликованном на сайте Нацсовета тексте решения сообщается, что у регулятора нет претензий к телеканалу: мониторинг не зафиксировал рекламу или какие-либо другие нарушения.

2 июля в Нацсовет обратилась ирландская компания Setanta Ukraine Limited с просьбой признать телеканал Setanta Sports соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству и внести его в список иностранных телеканалов, которые могут ретранслироваться в Украине. Мониторинг Нацсовета за 19 и 22 июля показал, что канал вещает круглосуточно на английском и русском языках, не содержит рекламы или другой коммерческой информации, эротики или порнографии, запрещенных для показа в Украине фильмов.

Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещатели из стран, ее ратифицировавших, могут ретранслироваться без ограничений. Однако замглавы Нацсовета Ульяна Фещук, член регулятора Сергей Костинский, а также подконтрольный последнему глава контрольно-аналитического управления Роман Кифлюк в ходе прошлого заседания озвучили другие данные по мониторингу. По их словам, он зафиксировал «признаки рекламы» и трансляцию с участием российского борца Алексея Олейника с «черного» списка Минкульта; телеканал использовал возрастные отметки контента, похожие на отметки Роскомнадзора. Директор по дистрибуции Setanta Sports в 14 странах Мария Лысенко опровергала всю озвученную информацию, заявив, что у телеканала нет рекламы, лицензий Роскомнадзора и т.п.

Отметим, в адаптированном списке иностранных телеканалов, в частности, находятся такие спортивные вещатели: Sport 1, Sport 1 Baltic, Sport 2 и Sport 2 Baltic из группы «Поверхность» (у них латвийские разрешения на вещание); а также Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport News (группа Discovery) и Viasat Sport (Великобритания). Setanta Sports стал 177-м иностранным телеканалом, адаптированном в Украине.

Напомним, международный спортивный канал Setanta Sports планировал начать вещание 1 августа. Канал получил эксклюзивные права на показ Английской премьер-лиги в Украине в течение трех сезонов. Также он будет транслировать Кубок Англии, Шотландскую премьер-лигу, Чемпионат английской футбольной лиги, Кубок Английской футбольной лиги, UFC, НХЛ, «Формулу-1» и НБА. Дистрибьютором телеканала в Украине является компания StarLightDigital, которая распространяет каналы группы StarLightMedia.

Фото: Setanta