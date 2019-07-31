Нацсовет путается в объяснениях, есть ли реклама на Setanta Sports

25 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассматривал вопрос о включении ирландского спортивного телеканала Setanta Sports в перечень иностранных каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины. По результатам обсуждения вопрос был перенесен на следующее заседание, которое должно состояться 1 августа.

Причиной переноса стала необходимость дополнительного мониторинга телеканала из-за якобы наличия в его эфире неоплаченной в Украине рекламы. Однако в опубликованном тексте решения Нацсовет сообщает, что мониторинг не зафиксировал рекламу или какие-либо другие нарушения. Соответствующий текст решения опубликован на сайте ведомства.

2 июля в Нацсовет обратилась ирландская компания Setanta Ukraine Limited с просьбой признать телеканал Setanta Sports соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству и внести его в список иностранных телеканалов, которые могут ретранслироваться в Украине. Мониторинг Нацсовета за 19 и 22 июля показал, что канал вещает круглосуточно на английском и русском языках, не содержит рекламы или другой коммерческой информации, эротики или порнографии, запрещенных для показа в Украине фильмов.

Однако замглавы Нацсовета Ульяна Фещук, член регулятора Сергей Костинский, а также глава контрольно-аналитического управления Роман Кифлюк в ходе заседания озвучили другие данные по мониторингу с признаками нарушений. По их словам, мониторинг зафиксировал «признаки рекламы» и трансляцию с участием российского борца Алексея Олейника, который входит в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Также они заметили наличие в эфире возрастных отметок контента, похожих на те, которые используются в России. Кроме того, Ульяна Фещук выразила удивление, что канал Setanta Sports, еще не получив разрешения Нацсовета, уже анонсировал свой запуск в Украине 1 августа.

Директор по дистрибуции Setanta Sports в 14 странах Мария Лысенко ответила Ульяне Фещук, что запуск привязан к трансляциям спортивных событий: «Мы купили права на Английскую премьер-лигу, 4 августа уже состоится первый матч. Поэтому мы объявили о запуске 1 августа. 2 августа уже состоится первая трансляция. 3 августа начинается “Формула 1”, которую мы тоже будем транслировать, у нас эксклюзивные права».

Также Лысенко прокомментировала замечания контрольно-аналитического управления Нацсовета: «Мы указали в документах, рекламы на канале нет. Могли быть зафиксированы коммерческие проявления международных спонсоров, у которых подписаны контракты с клубами и турнирами, которые их проводят. Мы получаем сигнал с определенными спонсорскими проявлениями и не имеем права его менять. Есть официальные спонсоры, которых мы обязаны показывать, другой рекламы нет».

Насчет возрастных отметок контента она объяснила, что это казахские отметки, и что они якобы похожи на российские. Лицензии или регистрации в Роскомнадзоре Setanta Sports нет: в России телеканал не вещает, добавила она. Из открытых источников Нацсовету стало известно, что у Setanta Sports есть только ирландская и грузинская лицензии. Относительно трансляции с участием российского боксера Мария Лысенко сообщила следующее: «Это был один боец, и за 12 секунд он уже был в нокдауне».

Ульяна Фещук порекомендовала Марии Лысенко внести изменения в заявительные документы. «Поскольку происхождение канала не из России, вы можете размещать рекламу, но она должна быть оплачена на территории Украины. Вносите изменения в заявление, мы еще дополнительно промониторим ваш канал. Обратите внимание на запрещенных лиц», – добавила Уляна Фещук.

Также Мария Лысенко сообщила, что в Украине Setanta Sports запускает пока только один канал – он же запускается и в Молдове, где компания выводит сразу три канала. Через некоторое время Setanta Sports рассмотрит возможность запуска в Украине еще одного канала, где будут показывать в том числе теннисные матчи. Кроме того, Мария Лысенко заверила, что редакционный контроль и программное наполнение канала формируется в Дублине.

На вопрос Сергея Костинского о планах по вещанию на украинском языке Мария Лысенко сообщила о готовности канала запустить «частичную локализацию» на отдельные матчи: «Мы внимательно относимся к языкам и территориям. В Грузии, когда получили от рынка потребность и заинтересованность в языковой дорожке, мы сделали локализацию. В Казахстане тоже постепенно локализовали. В Украине будет частичная локализация. На украинском будут комментировать матчи Английской премьер-лиги, а также трансляции с участием украинских спортсменов». Сергей Костинский акцентировал на том, что в «маленькой Грузии» у вещателя полная адаптация, и поинтересовался, почему то же нельзя сделать для 45-миллионой страны. Мария Лысенко объяснила грузинскую локализацию высокой доходностью вещателя в этой стране.

Отметим, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещатели из стран, ее ратифицировавших, могут ретранслироваться без ограничений.

Ранее «Телекритика» сообщала, что международный спортивный канал Setanta Sports выходит на украинский рынок и планирует начать вещание 1 августа. Канал получил эксклюзивные права на показ Английской премьер-лиги в Украине в течение трех сезонов. Также он будет транслировать Кубок Англии, Шотландскую премьер-лигу, Чемпионат английской футбольной лиги, Кубок Английской футбольной лиги, UFC, НХЛ, «Формулу-1» и НБА.

Фото: Setanta