Стало известно имя нового ведущего программы «Гроші»

2 сентября в 22:45 на телеканале «1+1» стартует новый сезон программы журналистских расследований «Гроші». Сезон начнется с новым ведущим – журналистом-расследователем Александром Преподобным. Об этом сообщает пресс-служба 1+1.

Ранее Александр был ведущим прямых эфиров на «1+1», «2+2» и других телеканалах.

Руководитель творческой группы информационно-расследовательских программ «1+1» Максим Сухенко так прокомментировал выбор Александра Преподобного: «В первую очередь мы искали ведущего, который бы занимал активную гражданскую позицию и разбирался в журналистских расследованиях. Александр Преподобный хорошо знаком нашему коллективу. В свое время он работал как в программе «Гроші», так и в других программах департамента журналистских проектов. Мы верим в его успех на новой должности».

Напомним, «Телекритика» писала о том, что «1+1» рассекретил даты премьер проектов осеннего сезона.

Фото: «1+1»