«Плюсы» рассекретили даты премьер проектов осеннего сезона

Телеканал «1+1» раскрыл, какие программы появятся в эфире. Вертикальная линейка развлекательных программ будней в этом сезоне смещена к 22:45, анонсированный ранее телетаблоид «Життя відомих людей» будет выходить утром в будни. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера нового сезона юмористического проекта «Женский Квартал», съемки которого проходили в Турции и Одессе, состоится в субботу, 31 августа, в 21:30. Производством программы занимается студия «Квартал 95». «Девушки-участницы предстанут в обновленных образах ‒ сменят черные платья и костюмы на легкие наряды белого цвета, подчеркивая свою женственность. Они будут шутить о женской дружбе и семейных отношениях. Также на сцене “Женского Квартала” в неожиданных амплуа появятся известные звезды, среди которых ‒ Оля Полякова, Наталья Могилевская, Лайма Вайкуле», – говорится в анонсе проекта.

Премьерный выпуск нового проекта «Життя відомих людей» выйдет в эфир 2 сентября в 9:30. Программа будет выходить по будням. Ведущие ‒ певица TAYANNA и актер и телеведущий Богдан Юсипчук. Героями первого выпуска станут Вахтанг Кикабидзе, Маша Ефросинина, Камалия и Alyosha. «Это своеобразный телевизионный журнал, в котором покажут эксклюзивные истории из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов ‒ людей, которых знают в Украине и мире, которые являются завсегдатаями красных дорожек. Команда проекта расскажет об их взлетах и ​​падениях, о драмах в личной жизни и скандалах, которые стали достоянием общественности», – сообщает телеканал.

Также 2 сентября в 22:45 после непродолжительного летнего отпуска в эфир возвращается программа «Гроші». Канал пока не сообщает, кто заменит Александра Дубинского и станет новым ведущим «Грошей». Это выяснится уже в ходе выпуска 2 сентября. «В новом сезоне программы зрителей ждет еще больше журналистских расследований и разоблачений топ-коррупции в высших эшелонах власти. В премьерном выпуске обновленной программы журналисты «Грошей» покажут ряд расследований о новых народных депутатах – какие скелеты в шкафах они скрыли, заходя в Раду? Не обойдут вниманием и старых политиков – в программе покажут, кто из топ-чиновников и каким образом вывел из бюджета почти два миллиарда гривен», – сообщает вещатель.

Во вторник, 3 сентября, в 22:45 зрители канала увидят продолжение 14 сезона реалити-шоу «Міняю жінку». «В новых выпусках зрителей ждут обмены, которые ломают стереотипы, а участников ‒ бурные испытания новыми семьями, шокирующими своими традициями», – отмечается в сообщении.

В среду, 4 сентября, в 22:45 на «1+1» стартуют новые серии бразильского сезона экстремального трэвел-проекта «Мир наизнанку». «Дмитрий Комаров отправится в увлекательное недельное путешествие по диким джунглям, чтобы найти одно из самых изолированных в мире древних племен яномама. Также ведущий побывает в сердце главного карнавала Бразилии – в Рио-де-Жанейро, испытывает на себе особенности охоты на гигантских крабов в мангровых лесах и попробует шокирующие деликатесы местного населения», – сообщается в анонсе. Вместе с тем канал добавляет, что ведущий уже отправился в новую экспедицию, но пока держит в тайне название страны.

Общественно-политическое ток-шоу «Право на владу» возвращается в эфир 5 сентября и будет выходить по четвергам в 22:30. В этом сезоне у него будет одна ведущая – Наталья Мосейчук. «В новом сезоне зрителей ждет обсуждение самых резонансных и важных политических тем недели вместе с политиками, экспертами и журналистами», – говорится в сообщении канала.

Также на «1+1» стартует новый сезон кулинарного шоу «Їмо за 100», которое будет выходить с 7 сентября в 10:00 каждую субботу. «Неизменный ведущий Алексей Душка со своими звездными гостями продолжит готовить в эфире невероятные блюда всего за 100 гривен. В этом сезоне, как обещает фуд-эксперт, они будут еще проще и еще вкуснее. Традиционно гостями кухни Алексея станут украинские звезды, которые поделятся своими секретами, традициями и курьезными случаями из жизни», – акцентирует канал. В этом сезоне программы ее героями станут, в частности, актеры сериала «Школа» Никита Вакулюк и Янина Андреева, ведущая «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс, а также певица Светлана Тарабарова.

Даты выхода новых сериалов вещатель пока не сообщил.

Как сообщала «Телекритика» ранее, канал готовит на осенний сезон комедийные сериалы «СидОренко-СидорЕнко «, «Отмороженный» и «Великие Вуйки».

Фото: Александра Йорк