Стали известны зарплаты американских актеров за съемки в сериалах

Американское издание Variety обнародовало суммы, которые американские актеры получают за съемки в сериалах. Издание делится табличкой с указанием сумм и разбирается, почему они такие большие.
Одна из проблем, приводящая к увеличению затрат: звезды списка требуют, чтобы постановки снимались в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, поскольку хотят оставаться рядом со своими домами. Но, в то же время, это означает необходимость отказаться от прибыльных налоговых льгот, которые можно найти в Канаде или других штатах. Чтобы убедить звезду работать вдали от дома студия может потратить еще $100 тыс за эпизод.
Кроме того, звезда высшего уровня может потребовать ограничение рабочих дней. Это означает, что, если транспортировка и прическа/макияж/гардероб включены в оплаченные часы работы, производство может занять менее восьми часов. Это приводит к дополнительным рабочим дням, что увеличивает общий бюджет шоу. Помогают поднять гонорары также «потоковые войны» киностудий (запуски стриминговых сервисов).
Вот несколько цифр.
- Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получают чуть более $1 млн за эпизод (серию) в «Утреннем шоу» (в первом сезоне всего 10 серий). А Уизерспун такие же деньги получает ещё и за параллельную работу над сериалом «И повсюду тлеют пожары» (выйдет на Hulu в марте 2020 года).
- Такие же деньги получает Николь Кидман (за роль в «Девяти идеальных незнакомцах», который снимает Hulu по книге о девяти незнакомцах, уехавших в санаторий, чтобы перезагрузить свои жизни) и Джефф Бриджес за мини-сериал «Старик» (также находится в производстве).
- Крис Пратт («Стражи Галактики» и сериал «Парки и зоны отдыха») ищет себе проект, в котором ему будут платить $1,4 млн за эпизод.
- Харрисон Форд будет получать $1,2 млн за эпизод в своём первом сериале The Staircase (про писателя, который якобы убил свою жену).
- Стив Каррел за «Утреннее шоу» получает около $750 000 за эпизод (справедливости ради, экранного времени у Каррела заметно меньше, чем у Уизерспун и Энистон).
- Джейсон Момоа за эпизод в сериале «Видеть» получает «всего» $600 тыс. Столько же получает Хэйли Стейнфилд за «Дикинсон» и Джоел Киннаман за «Ради всего человечества».
- Для сравнения, Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи получили по $200 тыс за эпизод в «Настоящем детективе». Правда, это было шесть лет назад.
- Дрю Бэрримор за «Диету Санта-Клариты» получила $350 тыс, Дуэйн «Скала» Джонсон за роль в «Футболистах» зарабатывает по $450 тыс за серию, а Джулии Робертс за «Возвращение домой» платили $650 тыс.
Отметим, звезды нашумевшего сериала «Игра престолов» далеко не в топе. За каждый эпизод седьмого сезона и финального восьмого сезона актеры, сыгравшие ключевых персонажей эпичной фэнтезийной саги, получали по $500 тыс.
Напомним, вместо миллиарда долларов, как сообщалось ранее, Apple потратит на производство оригинального контента для стримингового сервиса Apple TV+ $ 6 млрд. Это связано с увеличением количества проектов и ростом затрат. Спустя несколько дней после запуска сервиса компания Apple объявила, что продлевает на второй сезон сразу 4 своих сериала. Два сезона сериала «Утреннее шоу», по данным Bloomberg, обойдутся компании в $ 300 млн (в сезоне 10 серий). По подсчетам западных медиа, в среднем один эпизод «Утреннего шоу» стоит дороже эпизода в финальном сезоне «Игры престолов», в котором бюджет серии составил $15 млн.
Фото: pixabay