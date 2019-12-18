Стали известны зарплаты американских актеров за съемки в сериалах

Американское издание Variety обнародовало суммы, которые американские актеры получают за съемки в сериалах. Издание делится табличкой с указанием сумм и разбирается, почему они такие большие.

Одна из проблем, приводящая к увеличению затрат: звезды списка требуют, чтобы постановки снимались в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, поскольку хотят оставаться рядом со своими домами. Но, в то же время, это означает необходимость отказаться от прибыльных налоговых льгот, которые можно найти в Канаде или других штатах. Чтобы убедить звезду работать вдали от дома студия может потратить еще $100 тыс за эпизод.

Кроме того, звезда высшего уровня может потребовать ограничение рабочих дней. Это означает, что, если транспортировка и прическа/макияж/гардероб включены в оплаченные часы работы, производство может занять менее восьми часов. Это приводит к дополнительным рабочим дням, что увеличивает общий бюджет шоу. Помогают поднять гонорары также «потоковые войны» киностудий (запуски стриминговых сервисов).

Вот несколько цифр.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получают чуть более $1 млн за эпизод (серию) в «Утреннем шоу» (в первом сезоне всего 10 серий). А Уизерспун такие же деньги получает ещё и за параллельную работу над сериалом «И повсюду тлеют пожары» (выйдет на Hulu в марте 2020 года).

и получают чуть более $1 млн за эпизод (серию) в «Утреннем шоу» (в первом сезоне всего 10 серий). А Уизерспун такие же деньги получает ещё и за параллельную работу над сериалом «И повсюду тлеют пожары» (выйдет на Hulu в марте года). Такие же деньги получает Николь Кидман (за роль в «Девяти идеальных незнакомцах», который снимает Hulu по книге о девяти незнакомцах, уехавших в санаторий, чтобы перезагрузить свои жизни) и Джефф Бриджес за мини-сериал «Старик» (также находится в производстве).

(за роль в «Девяти идеальных незнакомцах», который снимает Hulu по книге о девяти незнакомцах, уехавших в санаторий, чтобы перезагрузить свои жизни) и Джефф Бриджес за мини-сериал «Старик» (также находится в производстве). Крис Пратт («Стражи Галактики» и сериал «Парки и зоны отдыха») ищет себе проект, в котором ему будут платить $1,4 млн за эпизод.

(«Стражи Галактики» и сериал «Парки и зоны отдыха») ищет себе проект, в котором ему будут платить $1,4 млн за эпизод. Харрисон Форд будет получать $1,2 млн за эпизод в своём первом сериале The Staircase (про писателя, который якобы убил свою жену).

будет получать $1,2 млн за эпизод в своём первом сериале The Staircase (про писателя, который якобы убил свою жену). Стив Каррел за «Утреннее шоу» получает около $ 750 000 за эпизод (справедливости ради, экранного времени у Каррела заметно меньше, чем у Уизерспун и Энистон).

за «Утреннее шоу» получает около $ за эпизод (справедливости ради, экранного времени у Каррела заметно меньше, чем у Уизерспун и Энистон). Джейсон Момоа за эпизод в сериале «Видеть» получает «всего» $ 600 тыс . Столько же получает Хэйли Стейнфилд за «Дикинсон» и Джоел Киннаман за «Ради всего человечества».

за эпизод в сериале «Видеть» получает «всего» $ . Столько же получает за «Дикинсон» и за «Ради всего человечества». Для сравнения, Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи получили по $ 200 тыс за эпизод в «Настоящем детективе». Правда, это было шесть лет назад.

и получили по $ за эпизод в «Настоящем детективе». Правда, это было шесть лет назад. Дрю Бэрримор за «Диету Санта-Клариты» получила $ 350 тыс , Дуэйн «Скала» Джонсон за роль в «Футболистах» зарабатывает по $ 450 тыс за серию, а Джулии Робертс за «Возвращение домой» платили $ 650 тыс.

Отметим, звезды нашумевшего сериала «Игра престолов» далеко не в топе. За каждый эпизод седьмого сезона и финального восьмого сезона актеры, сыгравшие ключевых персонажей эпичной фэнтезийной саги, получали по $500 тыс.

Напомним, вместо миллиарда долларов, как сообщалось ранее, Apple потратит на производство оригинального контента для стримингового сервиса Apple TV+ $ 6 млрд. Это связано с увеличением количества проектов и ростом затрат. Спустя несколько дней после запуска сервиса компания Apple объявила, что продлевает на второй сезон сразу 4 своих сериала. Два сезона сериала «Утреннее шоу», по данным Bloomberg, обойдутся компании в $ 300 млн (в сезоне 10 серий). По подсчетам западных медиа, в среднем один эпизод «Утреннего шоу» стоит дороже эпизода в финальном сезоне «Игры престолов», в котором бюджет серии составил $15 млн.

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