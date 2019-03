▶🍎Apple представила свои первые сериалы

В числе первых выйдет сериал «Утреннее шоу» (The Morning Show) при участии Стива Каррелла, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Он расскажет о телеведущих, которые каждое утро помогают проснуться всей стране и ежедневно повторяют свой трудный ритуал.

В ролике часто мелькает бородатая физиономия Джейсона Момоа. Новое шоу из-за обилия мехов и шкур на героях можно спутать с сериалом «Граница» от Netflix (возможно, главного конкурента новорожденной платформы), но это совершенно другой проект под названием «Смотри» (See). Шоураннером выступит Стивен Найт, автор «Табу» и «Острых козырьков», а поведает о будущем человечества, где люди лишились зрения и вынуждены выживать в почти первобытном мире. Ситуация меняется, когда на свет рождаются близнецы со здоровыми глазами.

Также засветились в ролике актеры Юэль Киннаман («Видоизмененный углерод»), Хейли Стейнфилд («Железная хватка») и Бруклин Принс («Проект «Флорида»»). Они представят разные проекты. Киннаман очутится в альтернативном мире, где космическая гонка никогда не заканчивалась. Сериал называется «Для всего человечества» (For All Mankind). Стейнфилд сыграет Эмили Дикинсон, американскую поэтессу XIX века в одноименном комедийном сериале. А маленькая Бруклин Принс отправится в небольшой городок, чтобы найти своего отца и разгадать местные тайны в «Домой до темноты» (Home Before Dark).

Несмотря на то, что Дэмьен Шазелл, автор «Ла Ла Ленда», получил свою долю во вступительном ролике на презентации, его проект «Эдди» не вошел в монтаж первых сериалов. Напомним, режиссер вновь возвращается к жанру мюзикла, но действие будет перенесено на улицы Парижа.

Оригинальные сериалы Apple планируют запустить осенью 2019 года.

