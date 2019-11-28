Стали известны кандидаты в члены Нацсовета от «Слуги народа» и ОПЗЖ

Фракции «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» подали по два кандидата на замещение трех вакантных должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. От «Слуги народа» хочет переизбраться нынешняя и.о. главы Ольга Герасимьюк, второй кандидат — исполнительный продюсер «Квартала 95» Александр Божков. ОПЗЖ подала экс-главу новостной службы канала «Интер» Лаврентия Малазонию и директора «Эра медиа» Игоря Лоташевского. Другие парламентские фракции не подавали своих кандидатов. Данную информацию «Телекритика» получила в секретариате Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Комитет рассмотрит вопрос кандидатов на своем заседании 3 декабря. Всего в члены Нацсовета подались 13 человек. В комитете сообщили, что полный список претендентов будет опубликован после того, как они получат пакет документов от еще двоих кандидатов. Эти кандидаты сетуют на задержку в доставке их писем с документами (штамп должен быть не позже 23 ноября).

11 кандидатов комитет уже отправил на спецпроверку на предмет соблюдения квалификационных требований, главное из которых – опыт работы в сфере телерадиовещания не менее 5 лет. После согласования комитета вопрос будет вынесен на голосование в Верховную Раду.

Александр Божков был 141 номером в списке партии «Слуга народа», беспартийный. Ранее занимал должность исполнительного продюсера Первого автомобильного канала. Был продюсером проектов на канале «Украина». Окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете. Женат на актрисе Анне Саливанчук — звезде «Свингеров» и «Однажды под Полтавой»

Лаврентий Малазония ранее уже подавался на предыдущие конкурсы, но был не допущен из-за неполного пакета документов. Малазония сотрудничает с нардепом ОПЗЖ и совладельцем группы «Интер» Сергеем Левочкиным; был главой новостного продакшна «Интера» — компании «НИС» и членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (от «Оппоблока»).

Игорь Лоташевский — генеральный директор экс-регионала, экс-главы «Воли народа», а сегодня — внефракционного нардепа Андрея Деркача, которая производит утреннее шоу «Доброго ранку, країно!» для «UA: Першого»; многие годы был бессменным директором ТРК «Ера», которая до 2017-го вещала на частотах «UA: Першого».

Ранее «Телекритика» сообщала о семи других претендентах на три вакантных места. Среди них члены Нацсовета Олег Черныш и Александр Ильяшенко, начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Нацсовета Роман Кифлюк, экс-сотрудники «Суспільного мовника» Евгений Лахно и Ольга Кулиш, экс-нардеп БПП Ольга Червакова, а также Александр Глущенко, который указал свою должность как консультант генерального продюсера телевизионного вещания «Суспільного мовника». Все они подались от Всеукраинской ассоциации вещания громад.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 ноября окончил прием заявок от претендентов на три вакантных места в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Конкурс был оглашен 2 ноября после того, как Верховная Рада 31 октября уволила трех членов Нацсовета (Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша) в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. У кандидатов был 21 день на подачу заявлений.

Напомним, в состав Нацсовета входят восемь человек. Четверых членов регулятора назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок их полномочий – пять лет. Одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Нацсовета только один раз. В составе Нацсовета парламентом назначены: первый замглавы Ольга Герасимьюк, ответственный секретарь Александр Ильяшенко, члены Нацсовета — Олег Черныш и Максим Оноприенко (назначен предыдущим составом парламента 30 мая 2019 года). По квоте пятого президента Петра Порошенко – три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и замглавы Ульяна Фещук. По квоте Владимира Зеленского 9 июля членом Нацсовета стал Юрий Зиневич. Полномочия Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша истекли 4 июля; Фещук и Костинского – в сентябре 2020-го, Коваля – в сентябре 2021-го. Парламент или президент могут уволить назначенных ими членов только после неутверждения годового отчета или по их собственному желанию. Фещук, Коваль и Костинский ранее сообщали, что планируют работать до конца каденции.

Фото: Александра Йорк

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