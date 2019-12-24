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Стали известны цены на стриминговый сервис Peacock

от Telekritika
От Telekritika 244
Главная Диджитал Стали известны цены на стриминговый сервис Peacock

Тарифы стартуют от $5.

Видеостриминг NBCUniversal Peacock объявил свои тарифы. Цены стартуют от $5, пишет Advanced Television.

Таким образом, подписаться на сервис можно за $4.99 (€4.5) в месяц. Премиум-подписка без рекламы стоит вдвое дороже – $10.

В сравнении с аналогичными услугами, Peacock имеет такую же цену, а в некоторых случаях даже ниже. К примеру, CBS All Access и Hulu стартуют от $5,99 ежемесячно, а стандартная подписка Netflіx стоит $10,99.

Напомним, ранее Comcast и NBCUniversal размышляли над тем, чтобы сделать свой стриминговый сервис Peacock бесплатным для всех пользователей.

Фото: Digital Trends

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