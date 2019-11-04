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NBCUniversal планирует сделать свой видеостриминг бесплатным

от Telekritika
От Telekritika 884
Главная Новости NBCUniversal планирует сделать свой видеостриминг бесплатным

Сервис предлагают сделать бесплатным для просматривания, однако в нем будет реклама.

Comcast и NBCUniversal размышляют над тем, чтобы сделать свой стриминговый сервис Peacock бесплатным для всех пользователей. Об этом сообщает The Verge

Данное решение противоречит предыдущим планам компаний. Первоначальной целью было предложить бесплатный сервис с рекламой для клиентов Comcast, а остальным пользователям предложить платный пакет.

Новый план позволит любому бесплатно пользоваться сервисом благодаря внутренней рекламе. В отчете компаний также отмечается, что клиенты, которые хотят смотреть шоу без рекламы, могут купить расширенный тариф.

Если планы воплотят в жизнь, Peacock станет первой крупной потоковой платформой, имеющей полностью бесплатную версию с рекламой с момента создания Hulu.

Напомним, Peacock выйдет в комплекте с оригинальными сериалами, наряду с шоу от NBC, такими как Punky Brewster и «Звездный крейсер «Галактика»» и даже сериал «Офис», который покинет Netflix в 2021 году. На сервисе также будут доступны художественные фильмы от NBCUniversal.

На данный момент точного решения от компаний нет и Comcast еще размышляет над ценообразованием. 

Тем не менее, бесплатная версия стриминга имеет смысл для Comcast, а также отделяет компанию от конкурентов, таких как HBO Max, Disney +, Netflix и Apple TV+, стоимость пользования которыми колеблется от $4,99 до $14,99 в месяц.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис медиакомпания NBCUniversal планирует запустить в апреле 2020 года. Он получит название Peacock и будет насчитывать 15 тыс. часов контента.

Фото: Reuters

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