Cтало известно название нового стриминга от NBCUniversal

Стриминговый сервис медиакомпании NBCUniversal планируют запустить в апреле 2020 года. Он получит название Peacock. Таким образом отдается честь логотипу NBC и всему наследию NBCUniversal за создание фильмов и сериалов, об этом говорится на официальном сайте компании.

Peacock будет насчитывать 15 тыс. часов контента и, как сообщается, будет доступен на рекламной и платной основе – по подписке.

В сервисе будут представлены блокбастеры и признанные критиками фильмы от Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination и других голливудских студий. Кроме того, Peacock собирается делиться тематическими материалами о новостях, спорте и ТВ-шоу, а также транслировать популярные фильмы и сериалы из хранилищ NBC, включая «Офис» и «Парки и зоны отдыха» . Помимо этого, готовится перезагрузка фантастического сериала «Звездный крейсер “Галактика”», получившего премии телевизионных критиков США, «Сатурн», «Хьюго» и «Эмми».

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что все абоненты сервисов платного ТВ операторов AT&T, Charter Communications, Cox Communications и Dish Network за контент Peacock платить не будут.

Фото: Digital Trends

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