NBC Universal запускает стриминговый видеосервис

Все, кто является абонентами сервисов платного ТВ операторов AT&T, Charter Communications, Cox Communications и Dish Network, за контент нового видеосервиса платить не будут.

Что же предлагают пользователям? 1,5 тыс. часов программ NBC, сотни часов фильмов производства киностудии Universal, новости и прямые трансляции спортивных мероприятий, а также контент от Discovery, Sony и Warner Bros.

Главой сервиса станет Бонни Хаммер (Bonnie Hammer), курирующая кабельные бренды (Bravo, Chiller, Cloo, E!, Esquire Network, Oxygen, Sprout, TV One, Universal HD) и производственные подразделения NBC Universal Cable.

Сервис не будет лишен показов рекламы. По словам генерального директора NBC Universal, Inc. Стива Берка (Steve Burke), рекламные ролики будут занимать от 3 до 5 минут эфира в час. Видеосервис запустят ко времени проведения в Японии летних Олимпийских игр 2020 года. Это должно привлечь больше пользователь. В телекомпании рассчитывают на базу в 30–40 млн пользователей. «Мы хотим создать платформу, которая сможет быстро масштабироваться», – добавил Стив Берк.

Напомним, что NBC Universal, Inc. основана в 2004 году путем слияния NBC (подразделение General Electric) и Universal Studios, а также иными активами Vivendi Universal Entertainment. С 2013-го единоличным владельцем NBC Universal является корпорация Comcast.

В прошлом году «Телекритика» писала о том, что NBC Universal запускает своей стриминговый сервис Watch Back.

Как известно, в сентябре прошлого года Comcast победил в аукционе на покупку телекоммуникационной компании Sky за $38 млрд.

Напомним, в прошлом году Disney после слияния с Fox анонсировала запуск стримингового сервиса Disney+ и перезапуск Hulu (доля владения в котором после объединение выросла с 30% до 60%). Disney планирует сфокусировать Disney+ на детскую аудиторию, а Hulu – на взрослую. Доля в Hulu есть и у Comcast, она составляет 30%.