💰 Стало известно, почему Kartina.TV отказался от группы вещателей «Первого канала»
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💰 Стало известно, почему Kartina.TV отказался от группы вещателей «Первого канала»

от Telekritika
От Telekritika 113
Главная Новости 💰 Стало известно, почему Kartina.TV отказался от группы вещателей «Первого канала»

ОТТ-сервис и «Первый канал» не сошлись в цене.

Международный сервис онлайн-телевидения Kartina.TV перестал платить за распространение международных версий «Первого канала», «Карусели» и каналов «Цифрового Телесемейства» компании «Первый канал. Всемирная сеть» в 2019 году, так как та в одностороннем порядке вышла из контракта. Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на сооснователя Kartina.TV Андрея Рейха.

«Kartina.TV рассчиталась с ПКВС до 31 декабря 2018 года, а контракт истекает 31 июня 2019-го. Сервис не прекратил транслировать каналы ПКВС в своей сети, поскольку они «находятся в свободной трансляции на спутнике в Европе и Америке», – объяснил он. По словам Андрея Рейха, новый партнер ПКВС – VDM Vela Digital Media Limited – запросил за лицензию вдвое больше прежней цены.

Гендиректор ПКВС Алексей Ефимов заявил изданию, что контракт с Kartina.TV был расторгнут в конце 2018 года в одностороннем порядке, поскольку та перестала платить по договору.

30 апреля 2019 года «Первый канал. Всемирная сеть» сообщил о начале сотрудничества с международной компанией VDM Vela Digital Media Limited по дистрибуции «Первого канала» и каналов «Цифрового Телесемейства» на зарубежных ОТТ-платформах в США, Канаде, Израиле и большинстве стран Западной и Центральной Европы.

По сведениям «Коммерсанта», VDM Vela Digital Media Limited принадлежит экс-владельцу лишившегося лицензии банка «Агросоюз» Андрею Шляховому. Новая структура опирается на «большие ресурсы» и хочет подписать соглашения с другими крупными вещателями, включая ВГТРК и НТВ, став их эксклюзивным представителем и «одним окном» в ОТТ-среде за рубежом.

Напомним, украинские телегруппы 1+1 media и StarLightmedia блокируют покупки услуг на территории Украины у заграничных пиратских ОТТ-сервисов EDEM.TV (Россия) и Sovok.TV (Беларусь) через платежные системы. Kartina.TV позиционирует себя как легальный игрок, транслируя среди украинских каналов в частности  1+1 media и StarLightmedia. При этом сервис не соблюдает украинское законодательство по запрету на российские телеканалы.

Фото: pixabay

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