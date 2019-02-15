Телегруппы и провайдеры борются с иностранными пиратскими сервисами интернет-телевидения

Детальной информацией участники рынка поделились по запросу «Телекритики».

В АППК акцентируют на неравных условиях деятельности, созданных пиратскими сервисами (в том числе заграничными) против легальных украинских игроков ОТТ. Запрещенное Нацсоветом российское телевидение присутствует на сайте EDEM.TV в открытую. Сервис называет себя IPTV-сервисом, он предлагает 400 телеканалов по цене 1 доллар в месяц с возможностью смотреть ТВ-архив каналов за предыдущие 4 дня. Оплата происходит через украинскую платежную систему Interkassa.

28 января регулятор сообщил АППК, что по вопросу работы EDEM.TV он обратился в СБУ:

В StarLightmedia уверяют, что заблокировали уже покупки ТВ-услуги 20 пиратским заграничным ОТТ-сервисам: «Изначально бороться с нарушением прав интеллектуальной собственности в ОТТ-сервисах, работающих за пределами Украины, было нелегко. Дело в том, что у них нет своих приложений в Google Play Market, App Store и в магазине Smart TV. Поэтому мы начали изучать антипиратскую политику VISA и Mastercard и приняли решение подавать жалобы в эти платежные системы. Ведь они декларируют в своих политиках, что не работают с организациями, нарушающими права интеллектуальной собственности. Такая стратегия потребовала времени, но дала результат. После чего мы стали применять этот метод борьбы с недобросовестными сервисами на постоянной основе. За время нашей работы VISA и Mastercard заблокировали платежи уже двадцати заграничных ОТТ-сервисов. Благодаря этому у нас растет число партнеров и благодаря этому в сервисах EDEM.TV и Sovok.TV наших телеканалов нет. Мы не сотрудничаем с Киберполицией по иностранным ОТТ-сервисам, так как их владельцы практически всегда находятся вне юрисдикции Украины», – говорит Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLightDigital.

В группе 1+1 media уверяют, что благодаря обращению в Interkassa EDEM.TV прекратил ретрансляцию каналов группы, борьба с Sovok.TV продолжается. «В прошлом году группа 1+1 media зафиксировала деятельность пиратских ОТТ-сервисов EDEM.TV и Sovok.TV. В связи с этим юристы 1+1 media провели ряд действий по прекращению нелегальной трансляции каналов группы на этих сервисах. В частности, не получив обратной связи от российского ресурса EDEM.TV, мы обратились с жалобой к платежной системе Interkassa, с помощью которой производилась оплата за доступ к этой ОТТ-платформе, после чего последовало прекращение трансляции каналов группы на EDEM.TV. Ситуацию с белорусской ОТТ-платформой Sovok.TV мы пока не готовы комментировать», – рассказал Вячеслав Миенко, заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 media.

Напомним, телегруппы через инициативу «Чистое небо» и киберполицию активно ведут борьбу также с украинскими ОТТ-сервисами, которые нарушают права интеллектуальной собственности телегрупп. Успехи пока недолгосрочные. В частности, в январе сообщалось, что сайт tvoetv.in.ua с пиратскими сервисами IPTV, закрытый в декабре 2018-го киберполицией, возобновил работу. Ресурс исключил каналы телегрупп и продолжил ретранслировать более 700 каналов, извинившись при этом перед пользователями за неудобство, разместив соответствующее объявление. Ресурсу не удалось сохранить биллинг с 6 по 21 декабря, поэтому пользователям сервис предлагает обратиться за компенсацией.

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