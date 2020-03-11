Стала известна дата премьеры тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным»

22 марта в 10:45 на канале «1+1» состоится премьера нового тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным», сообщает пресс-служба.

Проект будет выходить в эфире телеканала еженедельно. Особенность тревел-блогов Птушкина заключается в том, что он путешествует в каждой стране один и сам занимается не только съемкой, но и сценарием, монтажом, графикой и разработкой идеи каждого выпуска.

На «1+1» в «Больших выпусках с Антоном Птушкиным» покажут 7 эпизодов, каждый из которых посвящен одной стране или городу. Это будут Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Исландия, Дубай и Фарерские острова.

Уже в первой программе, которая выйдет в эфир 22 марта, Антон Птушкин откроет для зрителей крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай. В большом выпуске путешественник проведет экскурсию по богатой жизни одного из самых богатых городов в мире, который поражает своей футуристической архитектурой, грандиозными небоскребами и откровенной роскошью.

«Это будет большой выпуск про Дубай, местную роскошь, частные острова и виллы, а также о том, как этому городу удалось достичь такого уровня успеха», — делился впечатлениями от путешествия ведущий.

В частности, в эпизоде ​​Антон покажет самые дорогие дубайские автомобили и гостиницы, ночную жизнь города и шоу фонтанов, подводную комнату на плавучей вилле, террасу с лучшей смотровой площадкой, озера в пустыне и закат над барханами.

Кроме того, Антон Птушкин посетит все самые популярные туристические объекты города и даст собственные советы, почему сюда стоит ехать и что нужно обязательно посетить.

Напомним, ранее стало известно, что на канале «1+1» состоится телевизионная премьера тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним».

Фото: «1+1»

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