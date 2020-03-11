НовостиТВ

Стала известна дата премьеры тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным»

от Telekritika
От Telekritika 427
Главная Новости Стала известна дата премьеры тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным»

Проект будет выходить в эфире телеканала еженедельно.

22 марта в 10:45 на канале «1+1» состоится премьера нового тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным»,  сообщает пресс-служба.

Проект будет выходить в эфире телеканала еженедельно. Особенность тревел-блогов Птушкина заключается в том, что он путешествует в каждой стране один и сам занимается не только съемкой, но и сценарием, монтажом, графикой и разработкой идеи каждого выпуска.

На «1+1» в «Больших выпусках с Антоном Птушкиным» покажут 7 эпизодов, каждый из которых посвящен одной стране или городу. Это будут Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Исландия, Дубай и Фарерские острова.

Уже в первой программе, которая выйдет в эфир 22 марта, Антон Птушкин откроет для зрителей крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай. В большом выпуске путешественник проведет экскурсию по богатой жизни одного из самых богатых городов в мире, который поражает своей футуристической архитектурой, грандиозными небоскребами и откровенной роскошью.

«Это будет большой выпуск про Дубай, местную роскошь, частные острова и виллы, а также о том, как этому городу удалось достичь такого уровня успеха», — делился впечатлениями от путешествия ведущий.

В частности, в эпизоде ​​Антон покажет самые дорогие дубайские автомобили и гостиницы, ночную жизнь города и шоу фонтанов, подводную комнату на плавучей вилле, террасу с лучшей смотровой площадкой, озера в пустыне и закат над барханами.

Кроме того, Антон Птушкин посетит все самые популярные туристические объекты города и даст собственные советы, почему сюда стоит ехать и что нужно обязательно посетить.

Напомним, ранее стало известно, что на канале «1+1» состоится телевизионная премьера тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним». 

Фото: «1+1» 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Даша Заривная назначена на должность пресс-секретаря главы Офиса...

12.02.2020

Мифы нацбезопасности. Как спутниковое кодирование телеканалов медиагрупп повлияло...

24.02.2020

Редакция «Слідство.Інфо» заявляет о давлении со стороны МВД

05.03.2020

Благодаря спутниковому кодированию доступ к российским телеканалам уменьшится...

27.02.2020

Злодеям в фильмах нельзя пользоваться техникой Apple

27.02.2020

Liga.net запускает новое направление – Liga.life

25.02.2020

The Guardian планирует привлечь 2 млн платных подписчиков...

17.02.2020

Стала известна дата премьеры нового реалити «Щоденник медіума»...

14.02.2020

Социальный или коммерческий? Каким должен быть новый универсальный...

14.02.2020

«Захар Беркут» выйдет в широкий прокат в Латвии,...

26.02.2020