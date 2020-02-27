«1+1» покажет тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним»

Скоро на канале «1+1» состоится телевизионная премьера тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним». Ведущий и автор передачи, тревел-документалист Антон Птушкин в течение последних двух лет для собственного YouTube-канала снял более десятка видео о своих впечатляющих путешествия по разным странам и континентам, которые уже набрали миллионы просмотров. Семь самых популярных из них и станут «Великими випусками», сообщает пресс-служба.

В эфире «1+1» зритель увидит Австралию, Исландию, Канаду, Фарерские острова и еще несколько невероятных уголков планеты. Особенность проекта заключается в том, что все выпуски создавались одним путешественником, который в одиночку исследует мир.

«Большие выпуски» — это путешествия без продюсеров, режиссеров, съемочной группы и заранее прописанного сценария. Это возможность за 45 минут узнать о стране, ее жизни, законах, людях, увидеть красоту и интересные места с точки зрения туризма. Вас ожидает полное погружение в города, страны и местную атмосферу», — рассказывает о проекте Антон.

Старт «Великих випусків з Антоном Птушкінім» запланирован уже этой весной на телеканале «1+1».

Напомним, ранее канал «1+1» назвал дату премьеры мелодрамы «Подари мне счастье».

Фото: «1+1»

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