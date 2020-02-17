Канал «1+1» назвал дату премьеры мелодрамы «Подари мне счастье»

17 февраля в 20:45 на «1+1» состоится премьера новой мелодрамы «Подари мне счастье», сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета история любви двух молодых людей — Ульяны и Михаила. В детстве Уля перенесла тяжелую болезнь, в результате которой получила способность различать все ноты запахов. И теперь, когда у нее есть диплом магистра химических технологий, она решает амбициозно идти к своей мечте — создать «аромат счастья». Она верит в теорию запахов, согласно которой ароматы могут влиять на настроение и здоровье человека. Но встреча с наследником огромного состояния Мишей Клиновым, который только вернулся из Парижа и мечтает о карьере художника, кардинально меняет планы и девушки, и юноши. Молодые люди влюбляются друг в друга и забывают о своих карьерных целях. Но их роман не по душе многим людям — от родителей до лучших друзей пары. Их чувствам предстоит пройти испытание на прочность деньгами и интригами.

Главные мужские роли в мелодраме сыграли Олег Москаленко и Кирилл Дыцевич.

Олег Москаленко в сериале исполняет роль Миши. Актер говорит, что его герой — это современный рыцарь-романтик. «Миша — это воплощение героя, который верит в любовь, счастье и людей. И поэтому в его жизни возникает куча проблем, – рассказывает Олег Москаленко. — Несмотря на то, что Миша положительный персонаж, он не теряет трезвых и объективных мнений и решений».

Роль друга Михаила, который впоследствии попытается разрушить его любовь с Ульяной, исполняет Кирилл Дыцевич. Актер уверяет, что его персонаж на самом деле не такой плохой, как может показаться на первый взгляд: «Глеб любит свою семью и готов на все, чтобы его родные были счастливы. Многие его нехорошие поступки можно объяснить, к ним его побуждает жизнь и люди из окружения. Но я уверен, что зрители будут Глебу сопереживать и увидят его настоящие положительные черты».

Несмотря на мелодраматический жанр сериала, актеры говорят, что работа на съемочной площадке была положительной и полной забавными историями, одну из которых вспомнил Олег Москаленко: «В один из съемочных дней я, по сюжету, встречал Улю (Анастасия Крылова) на остановке после работы. Мы должны были поцеловаться. Но как-то так разогнались, что врезались носами. Мы смеялись, а камера продолжала писать. Это было весело».

Актерами нового сериала также стали: Валерия Ходос, Алексей Череватенко, Николай Боклан, Екатерина Вайвала и Анастасия Пустовит.

Производство мелодрамы обеспечила команда «1+1 Продакшн».

Напомним: ранее стало известно, что состоялась премьера документального фильма Andre Tan.

Фото: пресс-служба 1+1

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