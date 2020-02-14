Состоялась премьера документального фильма Andre Tan

13 февраля состоялась премьера первого документального фильма об украинском дизайнере Андре Тан.

Проект посвящен знаковому событию в жизни модельера и украинской fashion-индустрии, а именно 20-летию существования одноименного бренда ANDRE TAN. Съемки и продакшен фильма осуществили команда 1+1 Digital Studios.

В 60-минутном фильме для зрителей открываются все закулисье работы дизайнера − от первого показа в масштабной популярности и репутации одного из лучших дизайнеров Украины. ANDRE TAN − это история о мечте 13-летнего мальчика создать красоту для миллионов и о ежедневном труде взрослого мужчины на пути к своей цели. В кадре модельер рассказывает не только о своих жизненных принципах, процессе подготовки показов, но и о страхах на пути к новым вызовам.

«Я бы хотел поблагодарить всю съемочную группу, которая выдерживала меня на протяжении почти года в комплекте с моими разными и порой не самыми приятными эмоциями. Из всего этого хаоса они сделали настоящий живой фильм, в котором я такой, какой есть. Мне не кажется, что я достиг многого. Но я верю, что все еще впереди. Давайте же смотреть! Только не судите строго», − сказал Андре Тан.

Перед закрытым показом фильм также представили его авторы из команды 1+1 Digital Studios. Совместно с Андре они работали над съемками истории успеха длиной в двадцать лет.

«Сегодня Украине нужны локальные герои и реальные примеры настоящих успешных людей, которые selfmade. На самом деле, их много вокруг, нужно только посмотреть. Роль медиа — находить этих героев и давать им возможность быть рассказанными», − отметила со сцены Анна Ткаченко, генеральный продюсер фильма, директор 1+1 Digital и Инновации.

Креативный продюсер фильма и руководитель 1+1 Digital Studios Ирина Никончук поделилась, каким вызовом и одновременно экспериментом стал фильм о Андре Тане.

«У фильма нестандартная и интересная ветвь дистрибуции: это первая работа для стримингових платформ, и, как креаторы, мы чувствовали полную свободу. Сначала он будет показан на 1+1 video, затем эксклюзивно на ТЕТ − 8 марта. Уверена, что зритель будет очень вдохновлен, ведь история Андре действительно сильная и с ней было легко и интересно работать. Для всей команды 1+1 Digital Studios было за честь рассказать ее».

Для создания документального проекта понадобились десятки часов съемки. Режиссер Ярослав Коротков рассказал − насыщенность сюжета была важной составляющей всей задумки фильма. «Нашей задачей было сделать фильм динамичным, а поскольку Андре человек, у которого миллион историй, − мы записали 50 часов съемки, которые потом было очень непросто вместить в один час хронометража. Но у нас получилось».

Первыми увидеть полнометражную картину на закрытом показе пришли десятки звезд украинского шоу-бизнеса. Среди них − Катя Осадчая, Илона Гвоздева, Артем Гагарин, Соня Забуга, Алена Шоптенко, Лиза Юрушева, Дима Комаров и другие.

Онлайн-премьера документального фильма ANDRE TAN состоялась раньше − 5 февраля 2020 на платформе 1+1 video. Благодаря платной функции «Смотри первым», купив доступ по 89 грн., пользователи смогли не только первыми увидеть историю успеха модельера, но и принять участие в розыгрыше платьев бренда ANDRE TAN.

Фото: пресс-служба 1+1

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