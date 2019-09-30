Стала известна дата премьеры cериала «Великі Вуйки»

14 октября на «1+1» состоится премьера комедийного сериала «Великі Вуйки» производства «1+1 Продакшн». В сериале будет 16 серий, в которых расскажут о приключениях гуцулов из «Останнього москаля» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба телеканала 1+1.

«Великі Вуйки» — это спин-офф комедии «Останній москаль». По сюжету нового сериала, делегация вуйок приедет в столицу, чтобы попасть на встречу к министру инфраструктуры и добиться строительства дороги в родное село.

Роли в сериале сыграли украинские звезды: Надежда Мейхер, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Дмитрий Коляденко, Михаил Поплавский и другие. Так, Надежда Мейхер сыграет новую любовь Ивана Петрук, Екатерина Кухар — гадалку, а Михаил Поплавский — Министра инфраструктуры.

Сериал снимали летом в Киеве украинские режиссеры Митя Шмурак и Дмитрий Манифест. Съемки проходили на Андреевском спуске, Речном вокзале, Крещатике, Майдане Независимости и Киевском вокзале.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, как снимали сериал «Великі Вуйки».

Фото: пресс-служба 1+1

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