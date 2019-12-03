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США пригрозили Франции пошлинами в $2,4 млрд из-за местного «налога на Google»

от Telekritika
От Telekritika 241
Главная Диджитал США пригрозили Франции пошлинами в $2,4 млрд из-за местного «налога на Google»

США в 2020 году могут установить пошлины до 100% на 63 вида товаров из Франции, в том числе вино, сыр, сумки и косметику.

США рассматривают введение пошлин в размере $2,4 млрд на товары из Франции в ответ на «цифровой налог» для американских корпораций. Об этом сказано в заявлении торгового представительства США.

По мнению торгпредства, французский налог на цифровые услуги дискриминирует и «накладывает чрезмерное бремя» на компании из США. В качестве ответной меры США в 2020 году могут установить пошлины до 100% на 63 вида товаров, сообщили в американском торгпредстве. В том числе вино, сыр, сумки и косметика, уточняет Bloomberg.

В 2019 году французский сенат одобрил сбор 3% с выручки международных технологических корпораций, которую они получают во Франции. Налог должны платить компании с выручкой во Франции, которая составляет более 25 млн евро, фактически речь идет об американских Google, Apple, Amazon и Facebook.

Напомним, правительство Молдавии приняло проект бюджета на 2020 год, в котором будет введен налог для ведущих поставщиков IT-услуг. В Украине в законопроект «О медиа» могут включить налогообложения стримингових платформ и социальных сетей.

В России так называемый налог на Google действует с января 2017 года. Некоторые компании столкнулись с трудностями при уплате этого налога: российские банки отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов из-за отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях.

Фото: pixabay

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