Молдавия вводит налог для IT-компаний, включая Netflix, Facebook и Google

Правительство Молдавии приняло проект бюджета на 2020 год, в котором будет введен налог для ведущих поставщиков IT-услуг. Об этом сообщает Broadband News.

Таким образом, налог составит 20% от их прибыли в стране и принесет не менее 5 млрд евро в 2020 году.

Этот шаг поможет сбалансировать бюджет, который, по оценкам правительства, будет иметь дефицит в 370 миллионов евро в следующем году. Предложенный налог подвергся критике со стороны оппозиции, которая утверждает, что это приведет к коллапсу экономики, нанеся удар по местным компаниям.

Международные провайдеры, такие как Netflix, Facebook и Google, также должны будут зарегистрироваться в Молдавии, кроме того, платить новый налог.

Напомним, ранее стало известно, что в законопроект «О медиа» могут включить налогообложения стримингових платформ и социальных сетей.

Фото: Unsplash

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