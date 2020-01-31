Спутниковый сигнал могут закодировать еще 10 украинских телеканалов

Десять украинских телеканалов, которые не входят в медиагруппы, в ближайшее время могут закодировать свой спутниковый сигнал. В их числе такие телеканалы: MusicBox, Xsport, «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Кус-Кус», «36.6», «Дача» и «Эпоха». Об этом «Телекритике» сообщили представители вышеперечисленных телеканалов.

Генеральный продюсер MusicBox Сергей Кобель в комментарии «Телекритике» подтвердил дату кодирования канала – 1 марта. В пресс-службе телеканала Xsport сообщили, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, вещатель сообщит со временем.

Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов уведомил, что группа ведет «определенную работу» в вопросе кодирования «Кус-Куса», «36.6», «Дачи» и «Эпохи». Телеканалы группы «Континент ТВ» («Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна»), по словам генерального продюсера группы Андрея Медведя, будут закодированы в ближайшее время.

Напомним, поздно ночью 28 января четыре ведущие телегруппы – StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов. В открытом доступе на спутнике осталось еще 72 украинских телеканала – государственные общественные вещатели, информационные и региональные телеканалы, а также ряд других каналов, которые не входят в медиагруппы. Среди них немало развлекательных телеканалов, которые, как и телегруппы, развивают платную дистрибуцию провайдерами PayTV или продают рекламное время.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!