Спутниковое кодирование: телеканалы 1+1 media и StarLightMedia начали полностью прерывать спутниковый эфир

Начиная с 13 января на телеканалах 1+1 media и StarLightMedia участились проявления блэкаутов по спутниковому сигналу. Эфир телеканалов стал прерываться на 10 минут черным экраном с сообщением о кодировании, звук эфира при этом отключен. Об этом сообщают пользователи спутникового телевидения. Эту же информацию «Телекритике» подтвердили в телегруппах.

В пресс-службе 1+1 media уточняют, что на спутнике прерывают эфир телеканалов «1+1», «2+2» и ТЕТ пять раз в день в течение 10 минут. В StarLightMedia «Телекритике» подтвердили сам факт учащения блэкаутов на СТБ, ICTV и Новом канале.

По информации пользователей спутникового телевидения, эфир телеканалов «Медиа Группы Украина» и группы «Интер» не изменился.

Отметим, 4 ноября группы 1+1 media и StarLightMedia начали блэкауты на спутниковом сигнале своих телеканалов − кратковременные маятниковые отключения сигнала у абонентов бесплатного спутникового телевидения. Сообщалось, что отключения длились по 2 минуты. Позже блэкауты появились также на спутниковом сигнале каналов «Медиа Группы Украина» и Inter Media Group.

Напомним, 20 января в 4 утра будет закодирован спутниковый сигнал 23 телеканалов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», НЛО TV, «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»). Xtra TV и Viasat – единственные операторы спутникового телевидения, которым будут доступны закодированные 20 января украинские телеканалы. Изменения не коснутся абонентов эфирного цифрового телевидения, кабельного ТВ, IPTV и ОТТ.

Фото: pixabay

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