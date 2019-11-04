1+1 media и StarLightMedia сообщают о старте блэкаутов на спутнике

С 4 ноября группы 1+1 media и StarLightMedia начинают блэкауты своих каналов на спутнике − кратковременные маятниковые отключения сигнала у абонентов бесплатного спутникового телевидения. 1+1 media сообщает, что отключения будут проходить на телеканалах «1+1», «2+2» и ТЕТ в прайм-тайме и будут длиться по 2 минуты. StarLightMedia в своем уведомлении добавляет, что блэкауты будут также проходить в прайм-тайме спутникового эфира телеканалов СТБ, Новый канал и ICTV и будут длиться по 2 минуты. На первом этапе планируется по одному выключению за вечер, после чего блэкауты будут учащаться.

В это время трансляция изображения программ вышеупомянутых телеканалов будет полностью закрыта плашкой такого содержания: «ВНИМАНИЕ! Это сообщение именно для тебя. Уже к началу 2020 года у тебя будет закодирован спутниковый сигнал этого и многих других украинских телеканалов. Чтобы иметь возможность дальше смотреть закодированные телеканалы, нужно немедленно обратиться к официальному телевизионному оператору».

В телегруппе StarLightMedia добавляют, что в период блэкаутов изображение эфира телеканала будет выглядеть примерно так.

Как уточнили «Телекритике» в телегруппах, звуковое сопровождение эфира телеканалов при такой картинке останется.

«Отключения будут происходить с целью привлечения внимания зрителей, использующих спутниковый тип приема сигнала, к приближению кодирования, а также для стимулирования заблаговременной замены приемного оборудования – тюнеров», — говорится в релизе 1+1 media. Группа отмечает, что для абонентов, которые не желают продолжать смотреть телевидение через спутник, доступны другие альтернативные современные способы: эфирное вещание (Т2), кабельное, ОТТ или IPTV телевидение.

«Такая плашка на экране телевизора — это сигнал для абонентов бесплатного спутникового приема задуматься и перейти на другой тип приема в ближайшие два месяца, чтобы не остаться без любимых телеканалов уже в начале 2020 года. Мы прикладываем максимум усилий и призываем всех своих партнеров – официальных провайдеров телевидения — обеспечить комфортный переход зрителей с открытого спутникового типа приема каналов на другие типы приемов. Всем зрителям, которые смотрят телеканалы StarLightMedia через бесплатный спутниковый тип приема, настоятельно рекомендую удостовериться в добросовестности выбранного ими нового провайдера ТВ, чтобы не попасть на мошенников и пиратов», — комментирует Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

1+1 media также сообщает, что на сайте группы есть дополнительная информация о кодировании — телегруппа предоставила ответы на самые распространенные вопросы относительно кодирования.

Напомним, 20 января 2020-го закодированными окажутся 23 телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»).

«Телекритика» обратилась к InterMediaGroup и «Медиа Группе Украина» с просьбой подтвердить старт веерных отключений в эфире их каналов. В InterMediaGroup запрос проигнорировали, в «Медиа Группе Украина» не смогли подтвердить старт блэкаутов.

UPD от 19:45. В «Медиа Группе Украине» подтвердили старт блекаутов, но уточнив деталей.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!