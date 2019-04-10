💰 Спасти «Общественное» от недофинансирования может рента за радиочастоты

Консультант Совета Европы Мариус Драгомир (Венгрия), представляя экспертный отчет СЕ о системе финансирования общественного вещателя в Украине, отметил, что компании нужно поменять модель финансирования – вместо 0,2% от госбюджета за прошлый год прописать 50% доходов ренты за пользование радиочастотным ресурсом. Также предприятию нужно обратить внимание на альтернативные источники финансирования. Аргументы СЕ были озвучены сегодня на пресс-конференции в «Укринформе». Предложения СЕ будут представлены народным депутатам, в частности Комитету Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

«Основной источник финансирования НОТУ – это средства из госбюджета. Решение об объеме ежегодного финансирования определяет правительство и принимает парламент, вследствие чего общественный вещатель недофинансируется, происходит урезание финансирования в последнюю минуту. То есть закон об Общественном вещании не исполняется, – сказал Мариус Драгомир. – Нынешняя модель должна оставаться, но с большой оговоркой. А именно: должны быть введены меры против вмешательства государства. Одно из предложенных решений – создать специальный фонд Госбюджета, который наполняется за счет ренты за пользование радиочастотным ресурсом».

Эксперт СЕ также рекомендует руководству общественного вещателя проводить мероприятия по улучшению имиджа НОТУ, привлекать широкую аудиторию, улучшить планирование, оптимизировать региональные сети, создать эффективную систему распределения средств.

Председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг подчеркнул, что цель отчета – дать экспертное заключение о нынешней модели финансирования общественного вещателя и выявить возможности по созданию альтернативных моделей, которые могут обеспечить надлежащее финансирование для НОТУ. «Государственные органы власти должны рассмотреть возможность сочетания разных источников финансирования, включая рекламу, отдавая предпочтение все-таки абонентской плате, которую должны платить все зрители», – сказал он.

Напомним, дотация НОТУ из государственного бюджета в этом году составила 1 млрд 5 млн 100 гривен вместо 1 млрд 816 млн, которые предусмотрены по закону. В плане работы на 2019-й компания указала поступления от коммерческой рекламы на сумму 127 млн ​​гривен. В отчете за 2018 год сообщалось, что НОТУ привлекла грантов на сумму $10 млн.

Фото: НОТУ